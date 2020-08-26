米津玄師新碟《STRAY SHEEP》大賣　127萬張銷量刷新令和年代紀錄

日本音樂才子米津玄師最新大碟《STRAY SHEEP》實體碟銷量在首周銷量超過80萬張，是繼平井堅後再有男歌手達成創舉。在過去一星期，《STRAY SHEEP》賣出約13.5萬張，目前銷量達126.7萬張，令米津玄師成為日本史上首位於平成年代出生的百萬銷量歌手，《STRAY SHEEP》亦是令和後首張個人歌手銷量過百萬的大碟。

米津玄師新大碟《STRAY SHEEP》於8月5日推出，收錄作品包括《Lemon》、《感電》等。（專輯封面）

計計數，《STRAY SHEEP》一周賣13.5萬張，即平均每日賣出近兩萬張，已經達到國際唱片業協會（香港會）（IFPIHK）金唱片獎項標準，銷量相當驚人。這張大碟已經是連續三星期登上「Oricon周間合算大碟排行榜」冠軍，亦是今年第一次有專輯達成這個創舉。上一次能有專輯成功贏得連續三周銷量冠軍，已經是星野源在2018年末推出的專輯《POP VIRUS》。

上一次能有專輯成功贏得連續三周銷量冠軍，已經是星野源在2018年末推出的專輯《POP VIRUS》。（星野源Instagram圖片）

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