KOLOR 8.29實體演唱會改網上舉行　邀盧巧音做嘉賓歌迷可自由課金

KOLOR原定本周六（29/8）在九展STAR HALL舉行的演唱會「KOLOR IS LIVE 2020」，因疫情關係需要延期，但四子希望以另類方式回饋歌迷一路見證著四子於搖滾音樂路上的成長與堅持，決定在同日晚上9時舉行「KOLOR IS LIVE - 序章」網上演唱會，與樂迷繼續慶祝成軍15周年。

KOLOR決定在演唱會當日晚上9時改辦「KOLOR IS LIVE - 序章」網上演唱會，與樂迷繼續慶祝成軍15周年。

為了令網上演唱會有截然不同的感覺，製作團隊對每個細節也是一絲不苟，同時希望將十五年來的歌曲最淋漓盡致地呈現，錄製一場高品質的演出。Sammy更透露除了KOLOR外，盧巧音亦會擔任演出嘉賓，相信定必為樂迷帶來精彩的表演！

樂迷除了可以免費收看音樂會，亦可「自由定價」課金支持演唱會，以支援這班原應在演唱會工作的幕後製作人員。

KOLOR在當晚將於官方YouTube及Facebook同步播映，讓歌迷可以留在家中，一同在線參與這個KOLOR 15週年的紀念活動。樂迷除了可以免費收看音樂會，也可「自由定價」課金，旨在支援這班原應在演唱會工作的幕後製作人員，同時補貼表演的各項「愈玩愈大」的製作成本。

這次網上演唱會邀得盧巧音擔任嘉賓。（資料圖片）