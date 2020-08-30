專訪︱Jer@MIRROR受麥浚龍啟發出系列歌曲：我都想有個咁嘅定位！

在2019年《全民造星II》50強的分組比賽中，Jer柳應廷加入了唱將隊B4，憑一首《你好不好》令觀眾再一次見識阿Jer的紮實唱功，當時有不少人問他何時才會有Solo歌，擔心他的實力會被埋沒。一年過去，Jer不負所望，先後推出兩首Solo單曲，新歌《迴光物語》是《水刑物語》的延續，他希望透過一系列有故事性的歌曲為自己定位，全因他深明香港樂壇的現實：「就算出歌唱成點都好，啲人好容易唔記得。」 撰文：陳芷穎 攝影：梁碧玲 Makeup：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup centre Hair：Denny Ku@Chic Private I Salon Wardrobe：YOOX

一年過去，Jer不負所望，先後推出兩首個人作品，新歌《迴光物語》是《水刑物語》的延續，他希望透過一系列有故事性的歌曲為自己定位。（梁碧玲攝）

歌曲助抑鬱症Fans走出黑暗

平時在MIRROR訪問中，阿Jer總是十分安靜，不善辭令的他情願透過音樂傳遞正能量給樂迷。就如新歌《迴光物語》背後的訊息一樣，他想告訴大家在感到迷惘時請相信自己：「當你面對新事物唔知點算好嘅時候，你自己就係個答案。唔使靠外來嘅幫助，你都可以行到一條新嘅道路出嚟。」

生活在現今的香港，你和我這一年來承受的壓力已非筆墨足以形容。有人會選擇聽歌作為情緒宣洩的出口，曾經就有一位患有抑鬱症的粉絲，全靠阿Jer的《水刑物語》走出黑暗，亦是他第一次感受到自己帶來的影響力：「無論身邊朋友定自己，喺呢個環境壓力都幾大，幾多負能量，有啲Fans會DM（Direct Message）我講心事。第一首歌時，有Fans DM我，佢患有抑鬱症，聽咗我首歌之後，由本身唔同人講嘢、收埋自己到願意打開心窗同人傾偈。我就諗『我唱歌真係有咁大威力咩？』之後我就想用歌曲影響人，咁大壓力下想畀啲正能量大家。」

平時在MIRROR訪問中的阿Jer總是十分安靜，不善辭令的他卻一直希望透過音樂傳遞正能量給樂迷。（梁碧玲攝）

受Juno啟發推出系列歌曲：我都想有一個咁嘅定位

由《水刑物語》到《迴光物語》，下一首作品阿Jer透露同樣會用元素作主題、物語二字作歌名，目的是透過一系列有連續性的歌曲，幫助自己在樂壇上定位，而啟發他的就是Juno麥浚龍：「佢幫香港嘅音樂走到好前，近年你一諗起合唱歌就會諗起Juno。我都想有一個咁嘅定位，你一聽到咩歌就會諗起阿Jer，所以就形成咗三部曲。」比起嘗試其他風格，阿Jer暫時更想有一系列風格類近的歌，全因他深明香港樂壇的現實：「就算出歌唱成點都好，好容易俾人唔記得，儲一系列嘅嘢人哋會記得我多啲。」

兩首Solo歌的難度同樣非常高，無論是歌曲的音域又或是爆發力都考驗阿Jer的唱功，問到將來會否推出較易唱的作品，他就說不會：「Carl叔叔（王雙駿）講過『阿Jer你預計到將來係唔會唱到一啲易嘅歌，你有能力，咁點解唔唱一啲難，要唱返一啲易？』，咁我都覺得合理，當係一個挑戰。」

作為樂壇新人，阿Jer有一個小小的願望，就是成為一位可以治癒心靈、有影響力的歌手：「由細到大，歌就係我嘅心靈雞湯，我想唔開心嘅人聽完我嘅歌會覺得舒服晒。Supper Moment、陳奕迅影響咗我好多，Supper用燃燒生命嘅方法去做每一個表演，陳奕迅每一首歌都用內心唱出嚟，你會好有畫面，我嚟緊想向呢兩個方向發展。」

下一首作品阿Jer透露同樣會用元素作主題、物語二字作歌名，目的是透過一系列有連續性的歌曲，幫助自己在樂壇上定位。（梁碧玲攝）

私下感性到爆：搭巴士聽歌都可以喊

阿Jer給人的感覺很平穩，安靜而且情緒起伏不大，原來私下的他非常感性、內心情緒十分澎湃，只是不喜歡在別人面前流露：「我係睇戲，唱歌都會喊嘅人，我搭巴士聽歌都可以喊，勾起返我嘅回刻就會好感觸。」作為藝人，更是組合的成員，適當的情感流露還是需要的，所以阿Jer一直以來迫自己要進步：「群體生活嘅時候我好靜，我學習緊、改善緊將自己的內心Open啲，去講多啲自己意見。」

阿Jer給人的感覺很平穩，安靜而且情緒起伏不大，原來私下的他非常感性。（梁碧玲攝）

花姐經常嚴厲鞭策 不減肥唔可以出第三首歌

MIRROR出道差不多兩年，一直以來除了有「鏡粉」的支持外，同時亦有很多批評，阿Jer自知有很多不足，唯一可以做的是努力：「唱歌唔好，去上堂。我跳舞唔好，就更加要追緊大家嘅步伐。冇一個特別方法可以挽留Fans嘅心，一直都要做到最好，要求自己進步。之前有人話過我咬字差，咁咪練好啲咬字，批評就係令自己進步。有評論係好事，因為有評論先會有進步。」

懂得面對再消化大量的負評，全因花姐由《全民造星》起一直的鞭策，阿Jer直言花姐很少會稱讚他們，從而培養了面對批評時的心態：「佢成日鬧我做得唔好，你覺得自己有80分，花姐會話『唔得，做得唔好』，佢永遠都會見到我哋嘅100分，佢覺得做到80、90分都係未夠。壓力係有，但做一個公眾人物就係要喺壓力中進步。」談到未來的音樂計劃，阿Jer笑言如果減肥失敗，花姐就不讓他出下一首歌：「花姐話如果跳舞唔好同減唔到肥就唔可以出第三首歌，要去返《造星II》時嘅體重，主要係塊面，減幾磅。」

阿Jer笑言如果減肥失敗，花姐就不準他出下一首歌。（梁碧玲攝）

在MIRROR中的阿Jer總是非常安靜，不過當他一開口唱歌，大家的目光就會不期然投放在他身上，這也是阿Jer的魅力所在。或者鏡頭前的他很少表達自己，但私下的他卻感情豐富，同時是一位擁有夢想的歌手。阿Jer請相信你的歌足以影響人，亦能為大家帶來正能量。

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