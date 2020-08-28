林二汶演繹盧凱彤遺作　對《再聚》珍而重之：一聽就愛上了！

林二汶今日（28/8）推出新歌《再聚》，主題圍繞樂迷在限聚令下不能與朋友、親人聚會，雖然明白在疫情下大家儘量不相見，以策安全，但人還是有聚在一起的慾望。她認為：「生命中有很多別離，有些能在同一時空再聚，有些卻只能在回憶裡再聚。天下無不散之筵席，所以，可以擁抱時，就要擁抱。這就是我們想給大家的心意，起碼在音樂中，我們不受時空限制。」

二汶新歌《再聚》主題以限聚令出發，希望樂迷珍惜當下，及時以擁抱對身邊至親表達愛意。

二汶除邀請周耀輝為新歌填詞，更決定採用盧凱彤（阿妹）的遺作。她坦言今次經考慮後，決定與樂迷分享阿妹珍藏：「本身在找有甚麼舊Demo可用，然後找到一系列阿妹創作的。這首是眾多Demo的第一首，一聽就愛上了。本來是珍藏，不過既然是好作品，我們為何不將它帶給大家？」二汶直言這是珍而重之的一次「再聚」：「用上盧凱彤的歌，因為就算她是否在我們身邊，她依然是很好的音樂人。阿妹留給我們的創作，我會繼續珍惜，繼續用音樂聯繫落去。」

二汶決定採用阿妹的遺作，對這次隔空「再聚」珍而重之。（資料圖片）

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MV邀得本地動畫師石家俊（Issac）、吳啟忠（Tommy）及張小踏（Step）製作，道出透過擁抱人、擁抱自己，人與人之間就會消除很多無助和孤獨的感覺，主角亦能帶著微笑，面對世界。二汶談到擁抱的重要性：「擁抱就是愛的一種表達方式！所以MV中會有每次與朋友見面時，都以擁抱的方式跟對方問好的畫面，希望觀眾看到MV後會有一種治療的感覺。與此同時，我亦希望大家學懂一個道理：人需要愛人亦都需要被愛，同時亦都需要自愛！」