中國好聲音｜22歲虎頭高考失敗自閉一年　靠唱歌走出低谷獲青睞

內地大型音樂選秀節目《中國好聲音2020》昨晚（28/8）播出第二集，今季參賽者除可翻唱擅長曲目，更可以在導師前表演原創歌曲，展現創作天賦。其中22歲學生賈翼騰（虎頭）演唱自己的作品《走》。在李榮浩隊伍已滿額的情況下，虎頭不但獲得謝霆鋒、李健和李宇春「轉身」，更勾起李健一段長達8年的低潮回憶。

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虎頭11歲起開始接觸音樂，15歲開始自學編曲，並將家中其中一個廁所改裝成錄音室。不過他經歷過三次高考失利後感到沮喪，更決定自己一個人待在房間，自閉足足一年。後來他在廁所抱著結他寫歌，用《走》記錄這段低潮，並用歌詞向其他人宣告自己要「走到北京城」。謝霆鋒馬上指：「如果今年總決賽還在鳥巢的話，我會帶你走到北京城！」

謝霆鋒揚言要帶虎頭到總決賽，正如《走》歌詞所言「走到北京城」。（節目截圖）

在獲得三位導師賞識後，虎頭相當激動，亦向他們訴說心聲。這段經歷讓李健感同身受，更指：「我經歷過很長一段所謂的不得志或黑暗的時間，我只不過不願意提起而已，所以你的話我完全能夠感同身受。我不光在音樂上可以跟你交流，在情感上、生活上，我們依然可以暢所欲言，溝通無阻。」

代表作僅收90蚊人仔版權費

李健曾接受內地媒體訪問時透露，自己經歷過一段8年迷惘期，要適應沒有薪酬的日子。他亦提到自己的代表作《傳奇》，在內地卡拉OK卻只收得90人民幣（約103港元）的版權費，雖然音樂人初期要珍惜每一筆收入，但李健卻認為這是種恥辱，更指這首歌應該值1000萬，因此連這難得的90元都不願去拿。

李健向虎頭坦言，自己年少時也曾經歷一段迷惘期。（節目截圖）

雖然李健打「人情牌」，但虎頭最後考慮音樂風格後，決定加入謝霆鋒戰隊，賽後更笑稱被對方廚藝打動，希望可以與他在美食上有交流。

虎頭選擇加入謝霆鋒戰隊。（節目截圖）