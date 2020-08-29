周杰倫香港站巡唱延至2021年4月　移師中環海濱舉行

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2019 香港站》，原定於2019年12月迪士尼舉行，因應疫情爆發及人多聚集等不安全考量，結果一延再延。最新有消息指，周杰倫（周董）會再把香港站巡唱改期至2021年4月舉行，場地由迪士尼樂園改爲中環海濱活動空間。

周杰倫（周董）會再把香港站巡唱改期至2021年4月舉行，場地由迪士尼樂園改爲中環海濱活動空間。(網上圖片)

寶輝娛樂老闆謝嘉豪（Simon）接受傳媒查詢時證實相關消息，並表示：「歌迷收風咁快嘅？的確係有呢個變陣，本來想在今年底做，但係疫情一直反反覆覆，大家都唔想搏，於是同周董那邊一再研究之下，決定不如延期去明年復活節做，希望到時疫情徹底消散或者影響減至最低，可以在安全的環境下舉行。」問到Simon為什麼由迪士尼改去中環海濱，Simon回覆，「既然延期到明年初， 剛好中環海濱活動空間又有期，於是我哋就馬上申請改喺中環做，我估歌迷聽到都開心，交通上冇咁轉接，來同走都方便好多。不過場地就細少少，少20%座位，冇迪士尼可以容納咁多人。」

演唱會決定延期到明年復活節。(大會相片)

至於改地點是否地政處一直沒有檔期批準迪士尼開騷，Simon就話，「其實唔關迪士尼事，又唔關政府事，迪士尼開騷個場，一直都唔係指定演出場地，基本上係一個停車場，所以每次開騷都一定要向政府申請土地用途，咁疫情反覆係冇人想，政府都唔可以好快有個準確答案。但中環海濱本身就係一個表演場地，不用再向地政另行申請，對主辦單位來講，每次大改動，都要配合好多唔同檔期，不能於無準確開騷日子之下，做定未來演出安排。剛好天時地利人和之下，中環海濱有檔期，所以我地就馬上決定改地點，咁樣對大家都好，我地可以有準確時間去籌備。」

特別版門票有紀念價值

是次再改期，Simon直言歌迷絕對有自由決定是否繼續持有門票等待，或是退票。不退票者亦會有一個新安排，會告知他們如何從新換取明年4月的門票。8月31日會於寶輝娛樂官方fb，及klook 網站上有最新詳情公佈。而為答謝歌迷一直支持，這次再重新印發的門票，設計上會有大改動，會是一張非常有紀念價值的門票。Simon表示，無論主辦單位及周董，對於香港歌迷一直耐心等侯都非常感動：「雖然一改再改多次，但係退飛歌迷真係好少，全部都唔退，周董知道之後都覺得驚訝，所以佢話無論如何都一定要返來香港開騷，答謝歌迷一直不離不棄的等待。」

問到Simon中環海濱場地，比迪士尼少了20%座位，到時如何再重新安排座位，「中環海濱都唔細，可以坐到一萬七千人左右，依家都暫定係開六場，所以歌迷真係好醒，話退咗一定買唔返，呢句話係好真。因為座位少咗，退咗飛買唔買得返真係冇人知。但係歌迷咁熱誠等待，我哋都會盡全力，做一個最好的騷比大家欣賞，一定唔會令歌迷失望。」