【中國新說唱3】張靚穎專揀小鮮肉？　只睇外貌忽視實力被指膚淺

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季開播至今爭議不斷，比起前幾年的質素下降不少，增添網紅搞噱頭以製造話題等，而在個人作品展示的環節中，節目組更將一些實力強勁的Rapper剪走，令觀眾極度不滿。

原本今季將鄧紫棋（G.E.M）換作張靚穎，網友還有所期待，畢竟張靚穎的歌唱實力毋庸置疑，且在Cypher主題曲《RAPSTAR》中，她的Rap也不錯。但由節目開播至今，網上就從未停止對她的爭議。

張靚穎2005年通過《超級女聲》季軍出道，唱功不俗，曾同多位國外音樂人合作，實力備受肯定。（微博@張靚穎工作室）

首先，張靚穎在海選階段，看見每位Rapper都着他們稱呼自己為「姐」，不要叫「老師」，這樣比較親切。雖有不少網友覺得這樣的場面實在有些「尷尬」，但她首次參加這個節目，這樣的方式可以拉近大家距離，且令Rapper更加放鬆，其實也無可厚非。而張靚穎在海選階段幾乎逢人就會讓他過關，有的甚至實力平平，因此也招來非議，認為她不懂Rap。

街球帝當時下跪引起全場噓聲，想不到張靚穎依然給了鏈子。（視頻截圖）

到了100秒個人作品展示階段，張靚穎遭到的質疑更加大，選入廠牌（即團隊）的成員實力參差不齊，且很多都只有她一人揀蟀，10人中不乏靚仔小鮮肉，如果屬於很搶手的Rapper，最後都幾乎不會選擇加入她的廠牌。其後張靚穎也回應，顏值在自己這裡是加分項：「包括我看到你這個人有沒有吸引力。」那如果有實力但外表而言沒有吸引力的參賽者又會如何？

網友認為顏值作為加分項並不公平，畢竟這不是選偶像。（視頻截圖）

除此之外，張靚穎在錄製過程中，多次提及Rapper外貌，好似孟子坤一出場時就說「看起來蠻帥的」；周梓倩還未露面便脫口而出「我記得她的腰」等，總將形象、身材掛在嘴邊，難免令人感覺膚淺以及不尊重，應該把更多的焦點放在作品上，給予一些中肯的評價。反觀之前G.E.M擔任主理人時，大家對她的好感度要高很多。正因為這些言論，很多網友都對張靚穎感到疑惑：「她是在做選秀節目嗎？還是在選對象，就只看臉選小鮮肉」、「她選的全是長得還行唱得非常一般的人 」、「感覺跟選後宮一樣」等。

不過，有粉絲指其實是愛奇藝的惡意剪接導致張靚穎被誤會為「外貌協會」，實際入圍44強的Rapper中，有41%的人都是張靚穎由海選中挑選出來的人，達18位，另外12位經Gai海選出，13位經吳亦凡海選出，一位經潘瑋柏透過線上復活成功。 張靚穎海選發出的鏈子並非最多，但為第二階段輸送的選手數字的確最多，由此可見，張靚穎選人是得到其他三位主理人認可的。

張靚穎廠牌中的爆音、梁維嘉、萬妮達、ICEProud實力不俗。（視頻截圖）

點擊下圖睇張靚穎廠牌Rapper：

+ 4 + 4 + 4

撇除正片，在幕後花絮中，張靚穎確實在讚人靚仔之際，也表明實力才是最重要的，鼓勵Rapper們要自信，努力提升自己才能被更多人看到。但這些畫面都未有剪入正片，不得不講，愛奇藝大概已經忘記製作節目的初心，優秀的Rapper短短幾秒一帶而過，反倒是刻意剪一些引起話題的畫面，實在有些不妥。

點擊下圖睇張靚穎靚相：