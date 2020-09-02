環球唱片重製張國榮經典名曲　《春夏秋冬》遺珠錄音絕密曝光

「哥哥」張國榮於1999年簽約環球唱片，先後推出《左右手》、《路過蜻蜓》、《大熱》等經典金曲。而環球唱片公司近日指，將在今年斥重金打造專輯《REVISIT》，重製哥哥生前於環球年代推出的作品。第一首派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》計劃於9 月 12 日，即是哥哥64歲生忌當日面世。

專輯《REVISIT》第一首派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》計劃於9 月 12 日，即是哥哥64歲生忌當日面世。

此曲邀來跟張國榮合作無間的唱片監製梁榮駿（Alvin）及編曲人唐奕聰（Gary）為哥哥名作重新編曲，當中Alvin在籌備這張專輯期間意外發現當年哥哥錄製《春夏秋冬》時，有另一個版本未有收錄於唱片中，故這段從未曝光的《春夏秋冬》的版本，將會成為今次今次推出重製專輯的焦點。Alvin憶述哥哥錄音時指：「Leslie在錄音室準備十足，通常唱了4、5個take已經好完美，有些人聲（Vocal）可能在正式錄製時未有用上，但其實已經唱得很好。」

Alvin透露，在哥哥的作品中，有些Vocal可能在正式錄製時未有用上，但質素依然一流。今次重新製作《春夏秋冬》時，Alvin和Gary決定用哥哥另一個從未面世的錄音製作。

至於Gary在編曲上用不同樂器代表四個季節，意在營造放眼世界，帶有釋懷的感覺。今次能夠重遇哥哥遺珠出土的錄音，Gary莫名感動：「其中一句歌詞是『天空多灰／我們亦放亮』，再聽著哥哥的聲音，有種恍如隔世的感觸，製作時自己更是幾度落淚。」

點擊圖輯，重溫哥哥舞台經典造型：

+ 4 + 4 + 4

盧冠廷難忘《春夏秋冬》MV：他與張柏芝真是對金童玉女

盧冠廷（LoLo）曾為哥哥作過《永遠記得》和《你在何地》，他記得曾約對方與梅姐和太太共進晚餐，席間大家有講有笑，認為對方非常健談。說到《春夏秋冬》，LoLo直言：「對於《春夏秋冬》首歌本身已經很好聽，那個MV更是『冇得頂』！他與女主角張柏芝真是對金童玉女，令很多人很羨慕。MV當時在外國拍攝，感覺他們一點也不做作，演繹得很自然舒服，以前的製作令我很讚嘆。」

LoLo談到《春夏秋冬》MV時，大讚哥哥與張柏芝是對金童玉女。(資料圖片)

而一眾後輩都十分期待新版《春夏秋冬》，其中AGA表示，哥哥是一個傳奇人物，他的作品帶給她好多創作靈感。「他的音樂不單止影響我，相信還啟發了很多人。哥哥是一個潮流的象徵，他的MV製作認真，造型大膽創新，我對《大熱》MV印象尤其深刻。」

對於原版《春夏秋冬》，她覺得是一首不可多得的作品，旋律令人一聽難忘，就算經過多少個春夏秋冬，再聽依然令人回味，「歌詞意境好靚，帶給她歷久常新的感覺。」至於Gin Lee則指當年因為睇戲而認識哥哥，「他是一個天生的藝術家，靚仔到令人心動！我經常都會想，如果我同哥哥處於同一個年代的樂壇會是怎樣，但不會有答案。既然沒機會見到哥哥，唯有搵返佢以前的訪問和演唱會去了解他和向他學習。」

AGA認為《春夏秋冬》是一首不可多得的作品，旋律令人一聽難忘。（AGA Instagram圖片）