陳零九邀愷樂合唱新歌《狼人殺》　網民讚夠義氣：做自己又不忘本

台灣歌手陳零九因八大《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》而爆紅，這位網民眼中的「狼人殺偶像」，其後亦推出《天黑請閉眼》、《天亮請睜眼》等以「狼人殺」術語命名的歌曲。今日（2/9）他推出新歌《戀人殺》，以輕鬆慵懶的Electropop曲風，唱出一段率性、自由的愛情，而與陳零九合唱的愷樂，自從被爆曾當小豬與周揚青的第三者後一直潛水，如今事無先兆下突然復出，再度成為網民焦點。

愷樂無預警現身陳零九新歌MV，讓樂迷感到驚喜。（《戀人殺》MV截圖）

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自從4月底被周揚青爆粹指與羅志祥有長期不正當男女關係，愷樂隨後道歉並間接承認當小三後，形象跌落谷底。至今她已沉寂近5個月，其社交網絡亦沒再更新，因此當愷樂以一身米色套裝現身《戀人殺》MV時，不少網民都感到十分意外。雖然網民推測愷樂將以《戀人殺》宣告重返娛樂圈，但據台灣媒體報道，這首歌在今年3月底就已完成錄音和MV拍攝，當時也還沒爆出偷食風波，暗示愷樂並非藉新歌復出。

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雖然二人並未就新歌作任何宣傳，但MV在YouTube至今日（2/9）晚上9時已有超過10萬點擊。不少歌迷留言大讚陳零九有義氣，又指：「真的佩服09（陳零九）這麼做自己又不忘本，希望大家都能專注在聽歌上，不要模糊焦點。」。亦有網民留言叫愷樂「好好表水，希望看到妳回來主持的行列」。