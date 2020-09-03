陳奕迅《四季》原唱竟係一位女模特兒　5大經典作換人之前冇人識

日前黃偉文（Wyman）在社交媒體分享「Y手稿」時，發現《紀念日》手稿上主唱欄寫的並非陳慧琳（Kelly）和組合Dry，而是李樂詩和鄧建明（Joey Tang）。他覺得這件事非常詭異：「我試圖回想，連我自己都仿彿記得這首歌接order時明明是被委派寫給 Kelly 和 Dry 的……但鐵証如山，無可能我當日撞邪亂寫兩個歌手名上去啩？亂寫都不可能這麼巧合剛好是當年同一唱片公司的這兩位吧？」

《紀念日》原唱竟然不是陳慧琳和Dry？（視覺中國）

而雷頌德回覆時就堅稱《紀念日》是寫給自己所屬的組合Dry和陳慧琳：「題材真的是比較（適合）Dry及Kelly的。我剛翻查過李樂詩跟鄧建明沒有過合唱歌。那時候請你寫歌詞的都應該是我本人親身，所以真的很奇怪。因為guitar部份我也是寫給自己彈，真的不知道為什麼你主唱寫了這兩位朋友。」雖然李樂詩和鄧建明是否《紀念日》真正原唱，還需黃偉文和雷頌德在記憶中尋找答案，但樂壇的確有不少經典作品，事後發現原唱另有其人。

《命硬》

今次並非黃偉文第一次在上載手稿時揭發名作原唱真面目，他在4月曾上載《命硬》原版歌詞《她整晚在寫信》，並透露這首歌經過兩位女歌手沒有灌錄後，最後才由作曲的側田親自演繹。據側田在上年接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》時指，《命硬》本來想寫給林憶蓮，但因時機不適合而沒有灌錄。而衛蘭則在今年推出《她整晚在寫信》，承認自己正是黃偉文口中的「女歌手B」。

+ 11 + 11 + 11

《傷逝》

葉蒨文（Sally）在2002年簽約紅音樂唱片復出樂壇，代表作《傷逝》不但橫掃當年各大音樂頒獎禮獎項，更贏得「四台聯頒音樂大獎－歌曲大獎」。然而，陳奕迅（Eason）在網台節目《本周Jer住你》中透露，自己一早已經留起《傷逝》Demo，並有意灌錄成歌，但因應唱片監製安排，一直未能成事。直到葉蒨文示意希望錄製《傷逝》，陳奕迅才放手割愛，更指：「咁我又覺得冇嘢嘅，佢咪唱咗先囉，我可以翻唱嘅啫。」

Sally在2002年復出樂壇，《傷逝》一推出即全城熱播，原來Eason一直有意錄製，只是未等到錄製時機，最後只好割愛。（視覺中國）

+ 12 + 12 + 12

《四季》

陳奕迅在2016年推出《四季》，並橫掃多個樂壇歌曲大獎。其實這首歌算是一首翻唱作品，皆因模特兒蔡穎恩（Evelyn）早在2014年2月就已經唱過這首歌，只是當時反應不如預期，在MV首播後更無限期擱置歌曲宣傳。陳奕迅接受傳媒訪問時指，當時在創作人及蔡穎恩同意下才徵用《四季》，更應內地品牌邀請，以國語版《I Do》作為廣告歌。

大家還記得，蔡穎恩才是《四季》原唱嗎？（資料圖片）

+ 5 + 5 + 5

《任我行》

作曲人澤日生（Christopher）產量雖然不多，但創作過的不乏大熱作品，例如《富士山下》、《鐘無艷》及《搜神記》等多。他接受J2音樂節目《我們的音樂時代》訪問時透露，原來陳奕迅代表作《任我行》，原唱應為關楚耀（Kelvin）。他談起自己最心愛的作品《舊好》時指：「其實呢首歌我最初係諗住寫畀Eason嘅，我作《任我行》嘅時候，我知道唱片公司諗住將《任我行》畀Kelvin，但係最後大家對調咗（作品），有時係會遇到呢個情況。」

澤日生（右）指陳奕迅代表作《任我行》，原唱應為關楚耀。

《月亮代表我的心》

如果要數華語樂壇的經典，不得不提《月亮代表我的心》，張國榮、費玉清、任賢齊等歌手都曾經翻唱過這首歌。不過這首鄧麗君在1977年的代表作，原唱其實是台灣歌手陳芬蘭。她在1973年已經唱過這首歌，但4年後經鄧麗君翻唱後，《月亮代表我的心》才真正紅遍華人世界。