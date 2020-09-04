我們的音樂時代︱林家謙為JW寫轉會作《矛盾一生》：本來冇乜期望

林家謙以唱作人身份出道前，已經為林宥嘉、張敬軒、容祖兒等樂壇巨星作曲，而2015年的《矛盾一生》不但是他在作曲生涯代表作，亦扭轉JW王灝兒的歌唱事業。不過林家謙在J2音樂節目《我們的音樂時代》卻指，當初對王灝兒沒有任何期望。

主持人許文軒（Edmond）在《我們的音樂時代》與林家謙對話，期間邀請JW王灝兒一起大談《矛盾一生》三部曲的製作。

王灝兒在2010年加盟A Music出道時，與師姐衛蘭合唱《男人信什麼》嶄露頭角，但及後大部分派台歌在樂壇反應未如理想，歌唱事業亦一直走下坡。直至在5年前轉投新唱片公司Sunny Idea，才憑《矛盾一生》再度爆紅，單單MV點擊已破千萬（累積至今已多達1800多萬），亦成為三台冠軍歌（新城勁爆榜最高奪第4位）。林家謙透露二人在無心插柳下促成合作：「當時陳詠謙話佢聽咗百幾二百首（樣本歌曲），我諗佢應該係誇大咗啦。佢聽咗若干數量嘅歌之後，就揀咗呢首歌做佢（王灝兒）轉投新唱片公司嘅第一首歌。」

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林家謙忘記JW外貌：要即刻搵下佢係咩樣！

被問到有否想過這首歌反應熱烈時，林家謙笑指：「當時會覺得，如果賣畀一個好犀利嘅天王、天后就梗係好啦。」在旁的王灝兒忍不住起哄：「唉，死啦今次！（林家謙：講真我冇乜期望嘅，尤其是你嗰時靜咗一排。）係啦，耷晒落去，JW已經耷咗落去啦，係咪要即刻搵下，睇下JW係咩樣？」