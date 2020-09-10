演制協會音樂節目提供過百就業機會　霍啟剛：做少少嘢幫台前幕後

「香港現場演出及制作行業協會」繼7月舉辦陳奕迅網上慈善演唱會後，今晚（10/9）起更與大灣區共同家園青年公益基金合辦一連16集網上直播音樂節目《#STAYTUNED+》，盼以正能量感染其他人。基金常務副主席霍啟剛今日（10/9）出席啟動禮時透露，節目將為表演行業提供約100個就業機會：「今次呢個活動都係新嘗試，因為疫情影響，好多朋友都話呢段時間真係停晒工作，我諗係咪可以做少少嘢幫到呢個行業台前幕後嘅朋友，（工作上）可以啟動番。」

霍啟剛今日出席網上直播音樂節目《#STAYTUNED+》啟動禮。（梁碧玲攝）

霍啟剛有感市民對未來失去信心，他希望藉演唱會傳遞正能量，鼓勵市民繼續堅持：「雖然要隔住螢幕喺網上睇（演唱會），但係希望利用香港年輕歌手嘅創作，用歌詞內容鼓勵更加多人。希望疫情可以盡快結束，重啟經濟活動保持正能量。」被問到會否在其中一集開金口唱歌，霍啟剛坦言從未想過。

在疫情下，霍啟剛有更多時間陪家人：「工作如常，因為好難全面在家工作，但係以前嘅應酬就省免咗。其實都好㗎，舊時晚晚都要傾生意，禮拜一排到禮拜五，而家夜晚多咗時間陪屋企人食飯、傾偈。」他透露在周末會與家人透過電玩遊戲做運動：「雖然今年奧運開唔成，但係都買咗個關於東京奧運嘅遊戲同仔女玩，係多咗家庭時間嘅。」