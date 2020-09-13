我們的音樂時代︱陳詠謙笑看網民批評詞作：乜都要睇開啲！

填詞人陳詠謙雖然寫過《一雙手》、《高山低谷》等激勵人心的歌詞，但自從為陳奕迅填下《龍舌蘭》後，外界開始對他的詞作議論紛紛，甚至以「陳詠謙之亂」形容他的作品。他在J2音樂節目《我們的音樂時代》重提連串爭議，亦感激好友周柏豪公開支持自己。

主持許文軒（Edmond）在《我們的音樂時代》訪問周柏豪及陳詠謙。

陳詠謙指自己一直都收到不少批評，但自從為陳奕迅eason the duo band的大碟《L.O.V.E.》作詞後，這些反對聲音卻變成一種浪潮。他直言當時大受打擊，又以廚師烹飪為例，指自己從未想過平反：「呢啲嘢好主觀，唯有對仍然會入嚟呢間餐廳食嘢嘅人，甚至乎專登敲門，同你講聲加油（嘅人），就要好好珍惜嗰啲人。」

據陳詠謙描述，自大碟《L.O.V.E.》中的作品相繼曝光後，針對他的負面評價突然變成一種浪潮。（節目截圖）

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陳柏宇的《別來無恙》是陳詠謙其中一首心愛的作品，但歌曲一直被網民批評不押韻、不工整，尤其對使用「做飯」一詞感到不解，甚至在網絡推出惡搞版。他在訪問中坦言感到心痛：「得到今時今日嘅對待，我都有為佢（《別來無恙》）感到心痛。只能夠講，呢首歌已經成為咗一首經典。我都有睇唔開嘅時候，但係已經過去咗。今時今日乜都要睇開啲，有咁多人話我煮嘢唔好食，我真係要諗下嘅。」

陳詠謙知道不少網民對《別來無恙》副歌中「做飯」二字反感。（陳詠謙Facebook截圖）

在陳詠謙飽受批評、指罵的日子中，他得到周柏豪表態支持。事隔兩年，他依然心存感激：「佢（周柏豪）支持我又會令好多人批評佢，呢個係好偉大嘅，因為佢冇需要幫我擋嗰啲子彈，擋完都冇話過畀我知，直到有其他朋友話畀我聽，我覺得好感動。」