我們的音樂時代｜周慧敏與伍仲衡有默契：佢嘅作品最令我毛管戙！

J2音樂節目《我們的音樂時代》周日（13/9）播出最後一集，主持許文軒（Edmond）邀請周慧敏（Vivian）和音樂人伍仲衡（Harry）成為壓軸嘉賓，大談相識到合作無間的關係。伍仲衡透露二人早在中學時期已經見過面，但彼此並不相識：「早在中學時期已為周慧敏鋼琴伴奏《天荒愛未老》，可惜當時未有合照，好彩上天對我不薄，（後來）畀我識到Vivian。」

《我們的音樂時代》來到最後一集，主持許文軒（Edmond）邀請周慧敏（Vivian）和音樂人伍仲衡（Harry）成為壓軸嘉賓。

最終在2006年，亦即14年前，他倆才真正認識，當時周慧敏曾經打算為音樂會造勢錄新歌，但最終作罷，她解釋：「本身2006年啱啱識Harry，我好多年冇做騷，諗住造隻新歌，不過一定要最鍾意，最啱心水先至會錄，當時Harry的確寫咗首歌畀我，經過一輪考慮，到我話畀佢知我要首歌時，首歌已經賣咗，最後首歌變咗楊千嬅嘅《原來過得很快樂》，既然遇唔到一首自己好鍾意嘅歌就不如唔出，所以嗰次就冇新歌做騷。」

楊千嬅當年派台的《原來過得很快樂》由伍仲衡作曲，當年周慧敏聽過Demo後一度有意變成自己的派台歌，但因為此曲當時已出售而作罷。（視覺中國）

二人要到2011年才有機會在音樂上合作，談到大家默契十足，周慧敏說：「我同Harry比較夾，準則都好相近，所以大家唔使坳。直到2011年開演唱會我哋先第一次合作，佢寫咗首《無雙譜》畀我，其實我對旋律好腌尖，但一聽個Demo已經好鍾意，好感動，佢嘅作品最令我毛管戙，到佢再寫《咖啡在等一個人》畀我，我亦一聽就滴咗眼淚。」伍仲衡則指：「畀Vivian聽Demo，佢冇感覺嗰啲係唔會覆，即刻覆我嗰啲Demo，真係好鍾意，《無雙譜》佢唔夠兩分鐘即刻回覆我Email。」