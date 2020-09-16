駱振偉再與林二汶拍檔　未能合唱感可惜：有遺憾先有下次期待！

駱振偉（Thor）繼4年前ViuTV真人騷《Barter Game價值連城》後，再次與林二汶主持《Chill Club》。他坦言從《01眾樂迷》報道中得知消息後感到興奮，但對今次未能與對方合唱感可惜：「喺《價值連城》我哋兩個都係做主持，其實冇乜所謂，佢上次（第18集）做嘉賓嘅時候都有同佢合唱過，所以都開心嘅。唔緊要啦，有遺憾先有下一次嘅期待。」

林二汶客串主持《Chill Club》 期待再與駱振偉合作：成日掛住佢

駱振偉繼4年前真人騷《Barter Game價值連城》後，再次與好友林二汶主持《Chill Club》。（劉傳謙攝）

談到《成熟·不了》上周登上「Chill Club推介榜」季軍時，駱振偉感到非常驚喜，不擔心網民會認為推介榜有偏幫ViuTV藝人之嫌：「有份投票嘅朋友都係公司（同事），我諗大家諗到嘅（問題），佢哋都會諗到。佢哋都係想支持一首好聽嘅歌，先撇除我嘅演繹，大家都覺得呢首歌係唔錯嘅作品。」今年增添歌手身份的他，被問到會否競逐新人獎時指：「我（獲）提名新人已經覺得唔好意思，因為我喺呢行好耐，不過係用另一個身份，所以我冇諗過係咪會競爭呢個獎。」