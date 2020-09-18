楊千嬅疫情下重返錄音室　盼新碟為樂壇注入生機：成行停咗好耐！

楊千嬅離上次為劇集《多功能老婆》唱主題曲《嫁給愛情》已有近一年，至今仍未推出過新單曲。她近日接受《明報周刊》訪問時透露最近重返錄音室籌備新專輯，希望透過廣東歌再次帶動本地樂壇。

上一次楊千嬅推出單曲，已經是2019年為TVB劇集《多功能老婆》唱主題曲《嫁給愛情》。（《多功能老婆》劇照）

不知何時再踏舞台 錄碟為粉絲打氣

談到在疫情下錄製新碟，千嬅坦言整個行業都停了很久，既然好好活著，就繼續前進做廣東歌。「畢竟是自己演出生涯的一個重點。老實說，都不知道什麼時候可以再站在舞台演出，但（新專輯）有種精神為大家打氣。」她直言今次走入錄音室既感動又感觸：「以前一星期做一張唱片都試過啦，家常便飯；但到現在，歌手的日常原來咁不容易，行入去每一步都有重量。」

楊千嬅近日為籌備新廣東專輯重返錄音室。（資料圖片）

新專輯內第一首歌名為《現在就是最後的意願》，由樂隊Supper Moment主音Sunny（陳仕燊）作曲，歌名中的意願是指要好好活著，千嬅希望透過新歌告訴樂迷要好好和自己相處和對話，困難才能迎刃而解：「人與人之間的誤會和怨恨為什麼一直解不開？可能不是別人不放過你，有時是自己心態，少少似在倒數人生。我覺得生存的推動力，或多或少是來自死亡，不是悲觀。」

新專輯內第一首歌《現在就是最後的意願》由Supper Moment主音Sunny作曲。（資料圖片）

製作時間緊迫 《麥路人》主題曲

另一方面，千嬅與郭富城主演的電影《麥路人》日前首映，主題曲《灰色星塵》MV更多次打動主唱的郭富城。他早前接受《香港01》訪問，被問到為何不與千嬅合唱主題曲時指：「其實（《麥路人》）一直都冇打算有主題曲，後來決定要做首主題曲，要喺一個月之內完成，根本唔夠時間，所以冇打算搞咁多嘢，交畀自己唱返。」

因為《麥路人》主題曲籌備時間不足，因此只安排郭富城獨唱。（葉志明攝）

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