小鬼逝世｜任賢齊台北巡唱憶師弟黃鴻升泣不成聲：他在天上看着我

任賢齊（小齊）昨晚（19/9）舉行《齊跡台北站巡迴演唱會》，除特意安排於22年前首次開齊跡演唱會的台北國際會議中心舉行外，大會亦安排港台兩地同步線上直播。觀眾雖然都戴上口罩，但現場氣氛依舊熱烈。

小齊昨晚特意安排，於22年前首次開齊跡演唱會的台北國際會議中心，舉行《齊跡台北站巡迴演唱會》。

昨晚演出小齊一直心情極好，發揮最好狀態，可是唱到《我是一隻小小鳥》時，卻突然憶起師弟黃鴻升（小鬼），忍不住灑下淚來，泣不成聲。他哭著說：「今年的心情真的複雜，能在這跟大家一起，很開心，可是幾天前一個很好的小師弟……我以前跟他說過，這首歌代表了我們的心聲，代表了我們。他一直很努力，可是前兩天他走了。我知道他在天上看着我，我很努力把歌唱好，不好意思，謝謝大家。」

小齊當晚享受演出，全程笑面迎人，但唱到《我是一隻小小鳥》時卻泣不成聲。

曾用《小小鳥》鼓勵小鬼

演唱會後，小齊表示今次演唱會真的很感觸，在這樣與別不同的一年，再返回人生第一次開個唱的場地，應該開開心心。他一直叫自己不能哭，但在開唱之前，他去錄唱紀念小鬼的歌，很多歌手都有參與，回憶就一浪浪地回來。

他又指，自己在滾石唱片的年代，有很多首MV都有小鬼參演。「在滾石時我們不時見面，我用過《小小鳥》這首歌鼓勵他，他是一個很努力的藝人，滾石時歌唱事業不是很順利，去了當綜藝節目主持，可是他從來沒放棄過音樂，滾石30年我們也一起唱過巡演。一兩個月前，剛好我在田中拍馬拉松宣傳片及廣告，他也在台中錄節目，我們還相約了一起吃飯，聊天。真的沒想到這就是我們最後一次見面。所以唱這首歌時就忍不到淚水了……」

小齊和小鬼在約一個月前相約了一起吃飯，聊天，沒想到這就是他們最後一次見面。

其實昨天對小齊來說，有難過，也有歡喜，他的另一個好朋友九孔，邀請他作為証婚人，幫忙簽紙去排隊登記結婚。九孔昨晚也有在演唱會中出現，擔任特別嘉賓，為小齊出任點歌小天使，跑下台跟歌迷互動。談到疫情之下，小齊並沒有因少了戶外活動而發胖，反而瘦了十多磅，被問到他如何極速修身，小齊笑謂：「其實是之前因為工作關係，要飛來飛去工作，前隔離14天，返家又再要隔離14天，隔離的日子，我一天只吃一餐，困在房間無事可做就不停運動，迫着迫着就成功keep fit了。」

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