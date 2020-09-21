Chill Club︱陳健安被誤認曹永廉　趙學而：好想瘋狂叫你個名呀！

男子組合C AllStar成員陳健安於周日（20/9）登上ViuTV音樂節目《Chill Club》舞台。（ViuTV提供）

現時正獨立發展的男子組合C AllStar成員陳健安（On Chan），周日（20/9）與舊拍檔梁釗峰一同亮相ViuTV音樂節目《Chill Club》。錄影後，趙學而上載一張與陳健安的合照，但竟然有人誤認陳健安是曹永廉，更傳送該張照片予On仔的「親朋戚友」開展話題。

有人誤認陳健安為曹永廉，陳健安分享對話圖，笑言感到：「受寵若驚」。（IG@on_callstar）

陳健安獲悉後，留言分享該張對話圖，笑言：「多謝親朋戚友喺我做尖做到好攰嘅時候俾我抖抖（唞唞）。實在感到受寵若驚，並已稍稍拭乾眼淚。」網友醒起之前有人誤認許志安為杜德偉的經典事件，在帖文留言：「叫佢杜生唔應人既（嘅）！」又有網友嘲笑該人認錯ViuTV節目是無綫節目：「佢以為係《流行經典50年》？」

趙學而得知事件後都玩埋一份，在Facebook和Instagram玩嘢，不斷叫「曹永廉」 做gym和演唱會都要加油，又話「我好想瘋狂叫你個名呀曹永廉」 。

大家又覺得陳健安似唔似曹永廉呢？（ViuTV提供）

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