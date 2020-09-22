林家謙絕版碟二手價高達$2800　「唱片限產制」掀另類炒風？

唱作歌手林家謙5月推出首張迷你專輯《MAJOR IN MINOR》，透過純音樂貫穿單曲《下一位前度》、《just carry on》、《聽風》、《拼命無恙》及《一人之境》。新碟一出就被歌迷搶購一空，而家謙數日後在社交網站宣布不再加印，令樂迷一碟難求。當時他接受媒體訪問時解釋，擔心加印後新碟反而滯銷，不願看到自己心血變成「蟹貨」，被迫減價促銷。

林家謙經過深思熟慮才決定推出專輯。（林家謙Instagram圖片）

近日有專門講音樂的Facebook專頁分析實體碟在現今市場上的價值。文章提到，如今更多人選擇透過串流平台聽歌，不再購買專輯，令唱片公司不敢再投放資源為每個旗下歌手炮製實體碟，即使銷量有保證都只會決定限量限產，而這種出碟方式，間接令不少舊版及初版CD被炒至高價。

文章提到《MAJOR IN MINOR》在林家謙宣布不加印後，街貨變得罕有，二手市場售價原定價格高出數倍。《香港01》記者曾到旺角信和中心向多間唱片舖了解，發現《MAJOR IN MINOR》已經斷貨；而在網上二手交易平台搜尋後，發現有賣家以高達$2800出售藍、橙色兩款封面的專輯，出價為原價近10倍，並指明不會將兩張專輯散賣，以保留收藏價值。

林家謙接受《香港01》訪問時表示，自己得知專輯在二手市場被炒賣，沒想到情況會如此誇張。問會否考慮加印，家謙坦言未有打算：「因為成本問題，好難只加印少少，印多啲又冇信心回本。或者專心做好下隻碟，希望大家都會繼續支持！（本身印咗幾多隻？）呢個就唔方便透露喇！」