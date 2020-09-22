Netflix音樂節目《金曲大解密》　揭殿堂級歌手創作背後辛酸史

流行歌曲除了成為大家的生活一部份，更是歌手、音樂人和幕後製作團隊的心血。美國作曲家Hrishikesh Hirway自2014年開始製作音樂直播節目《金曲大解密》（Song Exploder），早前Netflix宣布跟Hirway合作改編節目，成同名音樂紀錄片，讓觀眾深入了解一首歌曲的誕生、如何Hit爆全球及音樂人背後的辛酸和秘密。

節目將於10月2日在Netflix上架。（Netflix圖片）

節目由Hrishikesh Hirway主持及奧斯卡紀錄片得獎導演Morgan Neville聯手打造，每一集都請到世界頂尖的音樂人介紹作品的誕生過程。他們會逐層分析歌曲，分享詞曲背後的靈感來源，讓觀眾得能夠了解激發這些靈感的私密心緒。在預告中，看到贏得15座格林美獎的Alicia Keys、Lin-Manuel Miranda、80年代搖滾天團R.E.M.和Ty Dolla $ign。

Alicia Keys會在節目中解構2020年專輯《ALICIA》中收錄的歌曲《3 Hour Drive》，Lin-Manuel Miranda亦會深入介紹音樂劇空前鉅作《Hamilton》中的經典歌曲《Wait for It》。最後入選搖滾名人堂的樂團 R.E.M. 將介紹改變他們一生的曲目《Losing My Religion》，更這首歌原本是個錯誤。

直播音樂節目《Song Exploder》自2014年首播開始，曾邀請過多位極具份量的歌手，包括The Cranberries、Mumford & Sons、Fleetwood Mac 、Lorde 、U2、Metallica等。而Hrishikesh Hirway亦在預告中表示自小在聽音樂的時候，便幻想自己在音樂人的世界當中，對於今次自家原創的直播能夠成為一個真正的節目，同時讓大家了解到製作一首背後的故事和辛酸，這一切都變得更有意義。