南昌街王子、白田購物中心、巴士光年…　6首廣東歌唱盡深水埗故事

聽著不同的廣東歌，有的可能會令你憶起某個人、某段回憶或是某個地方。循著廣東歌的痕跡與路徑，其實亦可遊走香港各處，這篇先與讀者聽著廣東歌，來個深水埗的悠閒周末遊。

1. 〈巴士光年〉—吳林峰

最近外出大家可能都會選擇巴士較多，這個「一日遊」的起步點，就從巴士的乘車路程開始。從車窗欣賞街上的風景，實賞心樂事，但倘若正趕時間，最怕的事就是塞車吧。坐在停滯不前的車廂，看著外面長長的車龍，不如聽聽這首〈巴士光年〉，洗滌煩躁的心靈。

難得在風和日麗的周末外出，何不轉換一下心態，稍稍逃離日常的「不知為了甚麼而瞎忙」，就當搭錯車般，看看窗外每道即興的風景？

2. 〈白田購物中心〉— My Little Airport

深水埗歷史悠久，區內保留著舊有文化之餘，近年隨著不少文化藝術團隊進駐，為地區增添不少文藝色彩，位於白田街的「賽馬會創意藝術中心」（JCCAC），就聚集了不少有心的文藝創作人，不時會對外開放作展覽和演出。

這首歌的歌詞或該說是「詩篇」，全首都以法文朗讀，根據翻譯，歌詞開首就已是「結局」—「終於，該來的還是來了，在那三個問題之後，這第一次，這第一個人⋯⋯」到底是三個怎樣的問題呢？對筆者來說，這就跟歌名為何會叫〈白田購物中心〉同樣弔詭。忽然想起，曾經聽過某位舊同事提及這首歌，原因是她與前度在白田有過的回憶。再看看歌詞翻譯的尾段，「直到某人告訴你，總有第一次，不要悲傷」。也許，歌中故事主角的初戀無疾而終的場地就是這個商場？

3. 〈只因當時太緊張〉—My Little Airport

「白田購物中心」這個歌名，在My Little Airport的〈只因當時太緊張〉也有出現。兩首的背景場地都在白田購物中心，〈只〉則在訴說暗戀者的心情。經常覺得這兩首歌有種「親戚」關係，應該連續點播，感受那種光陰溜走的痕跡。

不知歌詞裡面的這個足球場，對於住在白田的街坊，或是創作的My Little Airport來說，又蘊藏著怎樣的青春回憶呢？

「結果我與你去了足球場／然後再逛白購商場／順便看了一些明星相／但願你沒高修養」

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4. 〈南昌街王子〉—薛凱琪

近期與深水埗最有關聯的歌曲，非薛凱琪的〈南昌街王子〉莫屬。這首歌同時是詞人黃偉文為她所寫的童話系列最終章，因此在MV裡穿插的不少場景，都與Fiona過往以童話為主題的舊作，例如〈南瓜車〉、〈奇洛李維斯回信〉互相呼應。

隨著年歲的增長，人生累積了更多歷練，比起追求童話式的愛情，戀愛路上也該實際一點，始終，愛情童話真的存在於世間嗎？

那個最好的王子，可能一直都在自己身旁，只是從來沒有察覺到。南昌街也好，其他地方也好，能讓你得到切實的溫暖，給你一個可以託付的家，就是每個人想要尋到的伴侶。沿著這條南昌街而行，閣下此刻是否仍在情路上尋尋覓覓，抑或早已心有所屬？

5. 〈小說伴咖啡〉—Robynn & Kendy

隨著近年愈來愈多文青咖啡店進駐深水埗，這區亦吸引不少年輕人慕名而來，尤其大南街的幾間咖啡店，幾乎是文青必到的「打卡」之地。

找一間合眼緣的咖啡店，然後像Robynn & Kendy的〈小說伴咖啡〉般，「挑選一本足以去令我笑的小說」，再吃一口甜甜圈，喝一杯沖製好的特飲，暫且從現實的紛亂逃離一下，不就正是周末假期最渴望的放鬆感覺嗎？

6. 〈深水埗〉—Benny Chu @專輯《港故仔》

近年，不少文創小店都選擇在深水埗開業，讓年輕人更樂於在這區遊逛訪尋。但在享受悠閒之餘，也不妨深入社區一點，感受這裡傳統舊有的氣息，一探深水埗最地道的面貌，對這區的印象就更為完整。有一群喜愛廣東歌的獨立音樂人，年前就曾推出原創專輯《港故仔》，將香港每個地方寫成歌曲，深水埗亦是其中之一，就連經常贈飯送暖的「深水埗明哥」也被寫進歌詞。

「通州街露宿者在旁／心境想窺看」「欽州街像布藝學堂，布業競爭也繁忙」

看似一片亂髒髒，細看卻亂中有序，創作人憑歌寄意，讚頌香港低下階層的艱苦自強。這種來自社區的生命力，大概也是深水埗的另一種魅力吧。

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