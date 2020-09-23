Dusty Bottle新歌轉玩Neo Soul曲風　靚仔王Jeffrey參演MV成焦點

Dusty Bottle自上年出道後，一直推出《You Don’t Know Me》、《Break it down》和《問世間情是何物》等作品，以較Funky的曲風建立明確形象。但在今日（23/9）推出的新歌《Paradise》，Dusty Bottle就改以Neo Soul作為主調，節奏比以往作品稍慢。

Dusty Bottle首度為新歌《Paradise》填詞。

女主音Kerryta點名 靚仔王擔正

《Paradise》是Dusty Bottle首次自己作詞的歌曲，歌詞以情侶視覺為出發點，女主角憶起這段剛開始的關係時，男友最初對她的承諾以及甜言蜜語，然而相處下來，因彼此期望有落差而愈行愈遠，過往的美好憧憬也無法實現。談到今次各成員都沒有出現在MV中，四人表示：「之前每首歌的MV我們都有出現，今次想有點新鮮感，所以物色了兩位不同風格的演員去演繹這個愛情故事。」

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在選角時，主音Kerryta點名找擁有俊俏外表，曾參與ViuTV節目《調教你男友》而為人氣急升的「Jeffrey BB」魏浚笙擔任男主角，她指，因為早前見過Jeffrey真人，覺得他非常適合今次MV故事，遂邀請他參與。而女主角方面則由YouTube頻道「小薯茄」成員，曾參演ViuTV劇集《教束》的鄧麗英擔任。她在社交媒體上自嘲「全死角美少女」，在今年推出單曲《明明單身最開心》後，便開始與不同歌手和音樂人拍片，早前更與另一位成員程人富惡搞Dear Jane《銀河修理員》的MV。

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