Anson Lo歌迷疑送禮威脅DJ播歌　花姐稱誤會：佢唔係歌迷會嘅人！

商台DJ梁文禮昨晚（23/9）在Instagram貼文，指責有歌手的粉絲近日透過私訊，質問他們為甚麼收到禮物後，不播放自己偶像的歌，更揚言若偶像在1月1日年終頒獎禮中拿不到獎，就不會再支持商台，行為如同「賄賂」和「威脅」DJ。有報道便指梁文禮所指的歌手是MIRROR的Anson Lo（盧瀚霆）。

梁文禮疑鬧Anson Lo歌迷行賄 送禮威迫DJ播歌：粉絲行為偶像埋單

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MIRROR經理人花姐接受《香港01》查詢時解釋事件只是一場誤會，又指她在知悉事件後已經馬上向梁文禮和麻利了解，經查證後認為發出私訊的是黑粉帳戶：「問過歌迷會，呢個Account唔係（屬於）歌迷會嘅人。我睇過DM（私訊）嘅內容，語氣的確係重咗，所以我第一時間都有同佢哋道歉，但係呢個人係咪真係Fans呢？我就唔敢肯定。」

花姐了解事件後，認為事件由黑粉引起。（資料圖片）

她又透露，粉絲其實是效法韓國男團後援會，不時按歌曲主題製作小禮物送給傳媒，性質就如唱片公司向DJ送上派台禮物一樣：「好似Anson Lo派《Burn Out》嘅時候，Fans都會送啲蠟燭畀DJ，類似嘅嘢好多唱片公司都有做，只不過我哋係Fans幫手整。」不過她亦提醒所有MIRROR的歌迷，如果要顯示自己支持偶像，就要先學會互相尊重。