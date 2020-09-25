張惠妹於家鄉台東辦跨年個唱圓夢　自費搞免費入場：這是我的起點

華語樂壇天后張惠妹（阿妹）因照顧母親，在專輯《偷故事的人》宣傳期結束後，至今已離開幕前將近一年。早前有傳阿妹正籌備今年底在家鄉台東舉辦跨年個唱，而她近日亦在社交網站宣布，將在今年12月31日在台東海濱公園舉行《20/21 aMei UTOPIA EAST》跨年演唱會。

阿妹落實將在今年12月31日，於台東舉行《20/21 aMei UTOPIA EAST》。（張惠妹Facebook影片截圖）

已有兩年沒有現身跨年晚會的阿妹，在大約兩個月前回覆經紀人對跨年演出的邀約，她平靜地說：「如果回台東唱，我比較找得到回到舞台上的動力！」阿妹自2014年回台東親自獻聲池上藝術節後，就沒機會在台東舉辦大型演唱會，因此回家唱歌一直是阿妹很想達成的圓夢計畫之一，她在Facebook上亦表示：「最近也最遙遠的夢想，終於實現。這裡，是我所有的起點，我回來了，你們來嗎？來這裡，我陪你告別這紛亂的2020，終於，我真正的烏托邦，be my guest。」

阿妹回覆經紀人時坦言：「如果回台東唱，我比較找得到回到舞台上的動力！」（視覺中國）

據台灣媒體報道，今次演唱會將集「Star」、「阿密特」、「Ameizing」和「烏托邦」這四場世界巡迴演唱會的精華，阿妹更將自費3000萬新台幣製作。主辦單位亦在今日（25/9）宣布，今次演唱會現場將開放民眾免門票進場，屆時勢必迫爆會場。