郭富城《對你愛不完》30周年　台灣拍電單車廣告主角另有其人？

郭富城早前舉行《郭富城鼓舞．動起來Online Concert 2020》網上直播音樂會為一眾Dancers及電影幕後人員籌款，在一開始就聯同80位舞蹈員跳成名作《對你愛不完》。不知不覺，於1990年9月24日推出的、紅遍華語樂壇的國語專輯《對你愛不完》，至今已經面世30周年。城城當年招牌擺手動作，及其經典六四開分頭，都是90年代流行指標、今天香港人的集體回憶。

今年是城城《對你愛不完》專輯推出30周年。（唱片封套）

然而城城即使在1988年與邱淑貞、邵仲衡等被譽為無綫（TVB）「銀河十星」，並拍過《誓不低頭》、《淘氣雙子星》及《都市方程式》等劇集，但他在港時期一直未受重視。及至1990年，他應邀赴台演出台灣電單車廣告，靠著迷人外表吸引當地無數女生，一夕之間成為當地廣告明星。及後城城受到知名經理人劉瑋慈賞識，與當地的飛碟唱片簽約，並於同年9月推出首張國語大碟《對你愛不完》，亞洲銷量突破100萬張。乘著這張專輯的熱度，城城以歌手身份回港發展，正式獲封為「四大天王」一員，名副其實「出口轉內銷」。

TVB不放人 郭富城代替李家聲赴台

1990年的電單車廣告可謂城城演藝生涯的轉捩點，但真正的主角人選其實是前TVB藝人李家聲。他曾在《明報周刊》訪問中透露，該品牌本來是找他演出，但因TVB不放人，才找城城頂替，李家聲慨嘆時也命也，直然自己星運平平：「可能事業運程不好，多年來已習慣，有時某個角色受歡迎，以為事業有點起色，結果沒有第二個角色去承接，又後勁不繼。」

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李家聲雖然無緣拍台灣電單車廣告，但在電影《屯門色魔》中就擔正做男主角。（網上截圖）

年輕時的李家聲和奧斯卡影帝華堅馮力士外貌相似。（電影截圖）