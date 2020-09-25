周柏豪開直播宣傳新歌　揭近年不再重聽自己作品：突然間有啲壓力

相隔一年，周柏豪今日（25/9）推出新歌《劫後餘生》，早前亦在社交平台先後上載7條預告片，並在昨晚（24/9）於Instagram直播，與樂迷倒數。他在直播中透露，自去年1月推出《最後召集》後，已有超過一年半時間未為新專輯推出單曲，坦言此刻相當緊張：「真係好耐冇推出過自己個人專輯裏面嘅單曲，畀大家欣賞，亦係我自己（情緒）嘅抒發，同自己打氣，亦都同大家打氣。」

相隔一年，柏豪終於推出新歌《劫後餘生》，拍攝宣傳照時更抱著愛女芯悅，畫面相當溫馨。（周柏豪Facebook圖片）

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在直播中，柏豪與觀眾互動，對他們的問題有問必答。談起歌名的意思時，他指為歌曲改名時抱著一種正面想法：「包括我自己，希望大家經歷過疫情、生活上唔開心嘅事，大家都能夠堅強，繼續振作生活。其實都冇嘢可以做，只可以繼續去振作、堅持。」

周柏豪昨晚在Instagram開直播，與樂迷分享出歌喜悅。（周柏豪IGTV影片截圖）

臨近尾聲，他亦與樂迷大談心事，透露過去大半年因為一些心結，不再重聽自己作品：「對於聽自己啲歌突然間有啲壓力，會令自己好唔開心，可能同工作有關，突然間冇工作就唔想聽返自己啲歌，好似覺得自己（事業）停咗。」後來在即將推出新歌的時間，他也改變了自己的想法：「我自己要做返生活、生命上嘅主導，唔好畀任何嘢牽動到自己情緒同生活模式，要搵返自己態度。」

周柏豪在Instagram上載一張相片，指自己聽著這首歌與周錫漢交談時，突然大哭一場。（周柏豪Instagram圖片）