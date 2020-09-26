S.H.E. Hebe田馥甄個唱讀出「10年情書」　惹哭Selina、Ella

田馥甄（Hebe）「一一」巡演首場今晚開跑，好姐妹Selina與Ella皆到場支持，她在演唱《靈魂伴侶》前，談到一位先知在當天凌晨2點傳「10年情書」給她，那就是Selina，鏡頭一轉VIP席Selina已哭倒在Ella肩膀，她將訊息內容讀出，讀完眼眶泛淚感性說：「羨慕吧！我有兩位這樣的先知、這樣的姊妹，謝謝一路以來，真的是太感人了，差不多好下台，好想大哭特哭喔。」

田馥甄(Hebe)凍齡有術，完全不像37歲：（點閱下圖查看）

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Hebe談到訊息裏Selina細數參與她推出個人作品後的許多表演，一路陪伴她追尋自己的夢想，無論是第一張專輯《Legacy》音樂會、台大體育館音樂會、第一次巡演登小巨蛋，訊息中Selina談到「妳出來的第一秒我就哭了，妳台北的每一場我都去，當然也放肆的把妳的演唱會當作下酒的好料」，卻把追星場次記得離離落落，讓田馥甄忍不住笑虧「酒精傷腦」，Selina也沒缺席北京演唱會、高雄演唱會，田馥甄驚呼：「她追星追的好猛喔，現在一想才覺得。」

「文字打不出我有多榮幸，在妳這條追夢的路我都能參與，真替妳開心、真心覺得妳好棒！愛妳！妳追夢、我追妳，未完待續」，字字句句都寫出Selina對Hebe倍感榮幸又心疼，而在朗讀的過程中台下Selina哭翻卻又笑中帶淚。而Ella則是昨晚11點就睡了，錯過Selina的感性moment，但也聽得熱淚盈眶，展現S.H.E即使各奔東西，心仍是緊連相惜的姊妹情。

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