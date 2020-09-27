竹內結子逝世｜17歲為電影《無辜的世界》開金口　前SMAP成員至愛

日本著名女星竹內結子今日（27/9）被發現倒斃家中，送院後不治，終年40歲。竹內的影視作品深入民心，但她的歌聲同樣動聽。在1998年，她為首部主演電影《無辜的世界》（イノセントワールド）演唱的主題曲《ただ風は吹くから》，亦成為24年演藝生涯中唯一一張單曲。

竹內結子在17歲時為自己首部主演電影《無辜的世界》唱主題曲，並推出24年生涯中唯一一張單曲。（唱片封套）

2016年，竹內結子曾擔任綜藝節目《OJAMAP!!》（日文：おじゃMAP!!）嘉賓，與前SMAP成員香取慎吾和搞笑藝人山崎弘也在車內暢談。在節目中香取在駕車途中播放這首單曲，重溫竹內年僅17歲時的歌聲。他透露前隊員中居正廣十分喜愛這首歌：「這首歌是中居最喜歡的風格，他每年都要在自己的電台節目中播放一次，因為非常喜歡這首歌。」他亦察覺，中居的創作乍聽起來，會與這首歌非常相似。

據香取慎吾所指，中居正廣的創作風格受《ただ風は吹くから》啟發。（網上圖片）

討厭唱歌竟開金口：我覺得不太舒服

既然歌聲深受前輩歡迎，為何竹內結子不考慮向歌手方向發展？原來她為《ただ風は吹くから》錄音前，已經非常討厭唱歌：「我當時一邊尖叫一邊錄音，因為我真的不太願意唱歌。如果只是哼唱的話還可以，但是當我想到會讓其他人聽到自己的歌聲時，我就覺得不太舒服，但這首歌竟然是我唱。」雖然在竹內眼中，這首歌恍如是一段黑歷史，但如今樂迷可以一邊聽歌，一邊懷念這位日本女星。