10大本地MV演員逐個數　韋羅莎踩過界與麥浚龍合唱

近年音樂錄像（Music Video）漸漸受網民重視，每逢有新作在YouTube上架，都會掀起樂迷熱烈討論。唱片公司為提高MV可觀性，決定不再單單要歌手站在鏡頭前行行企企Chok Pose「咪嘴」，而是物色新晉藝人和老戲骨粉墨登場，在製作上增加製作資源，設定故事劇情，甚至以系列形式包裝，延續歌曲人氣。在欣賞歌手精湛唱功的同時，以下10位演員在鏡頭前的表現又會否為你留下深刻印象？

近年樂壇新作的MV減少歌手「咪嘴」的畫面，並交由藝人充分演繹歌曲故事。圖為許廷鏗《恨》MV拍攝現場，許廷鏗邀請韋羅莎和朱栢康參與演出。（許廷鏗Instagram圖片）

朱栢康（朱康）

朱康以往主力於舞台劇發展，近年起除開始參演《金都》、《今晚打喪屍》等電影，亦ViuTV擔任綜藝節目主持，又拍攝劇集《午夜伴廊》、《黑市》和《打天下》。他在兩年前開始與許廷鏗合作，參與《演員的自我修養》、《恐怖情人》及《恨》MV，而這三次演出都與另一舞台劇演員韋羅莎合作。

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韋羅莎（Rosa）

韋羅莎在演出舞台劇的同時，亦曾參演《分手100次》、《原諒他77次》等電影。她在麥浚龍和謝安琪的《the album》企劃中飾演寒玲，除拍攝MV外，更與前者合唱《黑盒》。Rosa近日亦現身Gin Lee李幸倪新歌《美男子與香煙》的MV，於故事中飾演因意外毀容的酒吧老闆娘雪嫣，與男主角胡卓希有親熱戲。

胡卓希（Jason）

談起《美男子與香煙》的MV，不得不提胡卓希。他在Gin Lee的《失格遊人》三部曲中分飾三角，令一眾女演員大叫專業。而Jason最為人熟悉的MV角色，相信是Dear Jane「都市愛情三部曲」的陳浩然。

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仲有以下7位演員，樂迷睇MV一定見過！