本週Jer住你｜鄧麗欣轉型拍戲仍愛當歌手：唔太鍾意唱歌附帶嘅嘢

鄧麗欣（Stephy）近年不時接拍電視劇和電影，近年在《空手道》、《金都》等電影的表現均獲好評；相反Stephy在音樂上產量大減，於2015年與方力申合唱《同屋主》後，相隔5年才為電影《金都》唱同名主題曲，事業明顯轉往演員方向發展。

近年Stephy逐漸轉型，接拍更多電視劇和電影，在音樂上產量大減。（電影《金都》劇照）

近日鄧麗欣接受音樂人陳哲廬（Jerald）網台節目《本週Jer住你》訪問時，主動提到近年在事業上的轉型，她坦言自己依然喜愛在錄音室的時光：「其實我仲好鍾意唱歌，只不過我唔係太鍾意唱歌附帶嘅其他嘢，例如成日要去宣傳、見人。我比較內斂，拍電影嘅時候可以一班人匿埋做一個企劃，做好先畀大家見，呢個係我想做嘅嘢。」這段經歷令Jerald感同身受：「嗰時Swing第一次拆夥，都係因為我做得好唔開心，原因就係同你所講嘅一模一樣（要做音樂以外的工作）。尤其是我哋唔係偶像派，賣嘅碟又唔多，冇乜人留意我哋啲歌。如果首歌唔Hit，好多人聽完鬧，都好過冇人聽過。」

Stephy接受《本週Jer住你》訪問，與音樂人談過往以歌手身份發展時的點滴。（影片截圖）

鄧麗欣認為，目前轉型擔任演員是最舒服的時間：「呢條路係會行得開心啲，我係鍾意依家做緊嘅嘢，係舒服嘅，呢樣嘢比較緊要。」她亦憶起過往投入音樂製作時的開心事，直言掛念在舞台上唱歌的時光，但一想到其他宣傳上的工作，就打消回歸樂壇的念頭。

Stephy坦言自己依然喜愛唱歌。（影片截圖）

不敢為其他歌手填詞：寫畀自己衰咗都冇事！

談起鄧麗欣在音樂上的創作，其實在2005年開始單飛發展起，就已經為個人專輯的作品填詞，在2012年更為好友區文詩的《藉口》作詞。談起自己擔任專輯《Fantasy》全碟作詞，她感激公司在創作時給予極大自由度：「當然佢會睇最後嘅成果好唔好，會畀意見，但係佢真係畀太多自由。我的確係需要自由度嘅創作人，你唔好限制我要寫啲咩，同我講個市場需要咩。」不過被問到會否為其他歌手填詞，Stephy坦言：「我覺得（為其他歌手填詞）好大壓力，如果係寫畀自己，就算衰咗都冇事呀！但係寫畀其他人，我又唔知人哋鍾唔鍾意。自己會知道自己想講乜，但係未必適合其他人，所以有啲驚。」