小鬼逝世｜正能量遺作《扛得住》MV曝光　網民：眼淚真的扛不住

台灣藝人黃鴻升（小鬼）本月16日在台北家中猝逝，享年36歲。他與好友柯有倫和竇智孔合唱的遺作《扛得住》，日前正式面世。MV在YouTube上載至今已有超過140萬觀看次數，並得到約9萬名網民讚好。

小鬼與好友柯有倫和竇智孔合唱的遺作《扛得住》日前面世。（竇智孔Instagram圖片）

小鬼在生前正籌備專輯《Plan B》，自上年6月起已經陸續推出單曲《蒸發》、《人生定番》、《Plan B》和《我不是空笑夢》，而他在本月13日於社交平台上載與柯有倫和竇智孔的合照，並預定《扛得住》將在9月底上架。三人在高爾夫球場結緣，柯有倫邀請小鬼和竇智孔一起唱《扛得住》，後來小鬼在錄音後，更決定將這首歌收錄在《Plan B》專輯中。

談起歌曲創作時，柯有倫想起父親柯受良在21年前與劉德華、吳宗憲合唱的《笨小孩》，又指：「我一直希望可以做一首是像當年的《笨小孩》，有三個兄弟，用一首曲子表達一種正面的力量。」而竇智孔亦表示：「沒事，兄弟，再見。兄弟我扛得住！我們保持聯絡……」

MV上架後吸引不少粉絲觀看，有網民更在影片中留言指：「感覺他一直都還在。」、「世界上最感動的一首歌」、「就連離開了還故意留這麼有感覺的一首歌給我們，想紅了誰的眼！」、「聽到這首歌在看到你最後的身影，眼淚真的扛不住。」