為陳健安新歌填詞　Oscar聽完Demo靈感即到：不老不滅好啱氣氛！

陳健安（On仔）近日推出新歌《時光邊緣的人》，寫出不老不死的人背後的愛情故事，歌詞中交代主角看破世情的狀態，剛好與前作《未知道》相反。填詞人兼商台DJ奧仕卡（Oscar）接受《01眾樂迷》訪問時指，這份歌詞受小說《時光邊緣的男人》啟發。

On仔近日推出新歌《時光邊緣的人》，Oscar筆下主角看破世情的狀態，剛好與前作《未知道》相反。（唱片封套）

Oscar是位動漫迷，過往亦看過《魂還》、《致不滅的你》等漫畫，故事同樣圍繞主角靈魂、轉世後的經歷。他聽到樣本歌曲（Demo）後，第一時間就想到由英國作家麥特海格（Matt Haig）創作的小說《時光邊緣的男人》（How to stop time），而今次亦是他第一次受小說啟發而寫詞：「我好鍾意佢嘅故事，加上呢排間中都會研究靈魂、轉世嘅嘢，所以就寫咗呢份詞。（今次）純粹係聯想到呢啲情節，並唔係將一啲元素放喺首歌。」

Oscar過往看過不少漫畫和小說，不過今次卻是第一次受小說啟發而寫歌詞。（奧仕卡Instagram圖片）

聽完Demo已寫下「不老不滅」四字

談起這首歌的創作過程，Oscar透露，第一段中「不老不滅」四字就是《時光邊緣的人》歌詞的出發點。他表示，這句歌詞在Demo中已經出現：「呢四個字喺原本嘅歌詞已經喺度，但係成份歌詞就講另一樣嘢。我冇完全消化成份歌詞講乜，但係睇到呢四個字就覺得好啱氣氛，不如試下照擺返落去，就寫咗一個完全唔同嘅故事。」

呼應《一吻穿越四十六億歲》

雖然外界聯想到《時光邊緣的人》與《未知道》呼應，但Oscar坦言，這首歌在創作時想起自己第一次為On仔填詞的《一吻穿越四十六億歲》：「《一吻》係好想追求（愛情上的）永恆係咩一回事，但係（愛情上的）永恆只係得你自己一個，又會係咩一回事？」談起與《未知道》的關係，Oscar則指：「有好多嘢我哋未知，所以世界先會咁美好。但係呢份歌詞係用一個相反嘅講法，你見過晒歷史，原來所有事都係循環嚟嘅，當你變咗『全知道』嘅時候，究竟係咪一件好事？」