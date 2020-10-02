新碟封面大玩夢幻透視誘惑　AGA：平時自己唔會咁着！

唱作歌手AGA（江海迦）相隔兩年半，日前終於推出全新大碟《So Called Love Songs》。專輯名稱源自最新派台歌《So Called Love Song》，從字面來看就是「所謂的情歌」，符合她浪漫派的性格，AGA希望樂迷能在專輯內找到自己的專屬情歌。

AGA推出全新大碟《So Called Love Songs》，並親筆簽名500張限量心儀卡回饋粉絲。

收錄張敬軒19年作品Demo 7年前曾為天王作曲

新專輯中除收錄《Mad》、《Two at a time》、《Everyday》等新作外，亦收錄AGA舊作的珍貴Demo，包括張敬軒2019年的《空手而來》Demo版本《LoveStory 2》。原來這個Demo是監製舒文在2013年7月15日在她的電郵中找回，當時AGA還未轉型成為一個創作歌手。今次AGA更親筆簽名500張限量心儀卡回饋粉絲，早前有100張已經在網上預購時火速售罄，其餘400張將隨機出現在門市發售的專輯中。

AGA新專輯收錄張敬軒2019年的《空手而來》Demo版本《LoveStory 2》。（資料圖片）

挑戰透視誘惑展現女性美 網民：像美人魚一樣

今次拍攝新專輯唱片封套和內頁相片時，AGA大玩不同造型，相片以淺藍和粉紅色為主調充滿夢幻感覺，視覺效果一流。有網民留言AGA就像一條美人魚一樣，整個構圖和造型都很唯美。其中一張內頁相片，AGA穿上貼身透視長裙躺在粉紅色沙上，盡現S形線條和大騷長腿，姿態誘人。她坦言：「今次的造型粉色系而且好女性化，唔係平時自己會著，但帶出了另一面嘅AGA俾大家認識。拍攝主題係我在另一星球享受自己，營造超現實嘅感覺，可算係我最色彩繽紛嘅一次嘗試。」