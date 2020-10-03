【中國好聲音】李榮浩靠年輕樂隊「救火」　謝霆鋒：很想加入你們

內地選秀節目《中國好聲音》昨晚（2/10）繼續導師對戰，由李榮浩戰隊對謝霆鋒「完美菜單」戰隊，勝方將在下周四晚（8/10）與李健「東北虎」戰隊爭奪最強戰隊殊榮。賽前李榮浩戰隊成員馬心怡因大病而缺席今場對戰，在其他成員商量後，李榮浩決定以「4打5」形式繼續比賽。

李榮浩戰隊成員馬心怡因大病而缺席今場對戰。（直播截圖）

李榮浩戰隊除了斑馬森林樂團外，其他三人程欣、程墨寒和嚴雯君都沒有出戰搶位戰的經驗。當然對其他導師來說，他們的實力難以評估，佈陣上有一定困難；但三人少了一戰磨練，的確較難進入作戰狀態。因此前四戰完畢，李榮浩戰隊僅靠斑馬森林擊敗匹諾曹人聲樂團，在使用加分權下搶得兩分。

李榮浩對這支三人樂隊有多重視和信任？首先，他說服斑馬森林不選用自己的原創作品，而是先後翻唱《一路向北》和《星空》，以充分展現年輕樂隊的青澀、熱血。其次，他還讓出自己的結他，讓斑馬森林盡情享受舞台。

+ 7 + 7 + 7

這份熱血，再次令謝霆鋒勾起年輕時的一種遺憾：「我真的很想加入你們，因為其中一個我最大的遺憾，就是我沒有緣分碰上我自己的哥們（兄弟）去組我的樂隊，很喜歡你們。」雖然他們最後無法再勝一場，但他們主動頂替生病的馬心怡出戰，這種積極依然贏得其他導師掌聲。連謝霆鋒也指：「沒想到這三個小孩會逼得那麼緊！」