金曲獎2020︱吳青峰首度入圍即奪歌王：謝謝我自己死命的唱歌！

第31屆金曲獎今晚（3/10）在台北流行音樂中心舉行，今屆最佳國語男歌手競爭激烈，最後由吳青峰力壓周華健、黃明志等歌手封王。上年從蘇打綠主唱身份變為獨立發展的他，坦言2019年是特別的一年。

青峰擊敗黃明志、周華健、張震嶽等封王。（直播截圖）

他在得獎後特別感謝張惠妹（阿妹）：「她在我完全不相信這個世界的時候說『小峰，你不想再做音樂了，沒關係；你不想跟任何人合作，也沒關係，但你請不要再不相信人。』就是因為這句話，我才把碎成一地的歌頌者，一片一片撿回來，成為大家現在聽到的《太空人》。」

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青峰感謝繼續堅持唱歌的自己。（影片截圖）

青峰亦趁機感謝繼續支持的自己：「謝謝我自己沒有被打倒，謝謝我自己死命地繼續唱歌，死命地繼續歌頌，你很努力了，謝謝。」