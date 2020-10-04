金曲獎2020｜魏如萱首奪歌后台上爆喊　望故友盧凱彤天上感驕傲

第31屆金曲獎今晚（3/10）在台北流行音樂中心舉行，今年身兼主持人的魏如萱（娃娃）擊敗梁靜茹、G.E.M.鄧紫棋等勁敵，首度贏得最佳國語女歌手。她在台下相當激動，又指由於早前忙於準備主持工作，因此得獎感言只是剛剛寫好。

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娃娃相當激動！（直播截圖）

娃娃在得獎感言中特別提到早前離世的愛貓Gaga和好友盧凱彤：「如果他們知道的話，希望可以為我感到驕傲。」她又在鏡頭前與愛兒Louis談話：「媽媽真的得獎了！」另外，她更說：「謝謝你們讓我成為自己，這是我第一座金曲獎，我希望有一還有二、有二還有三！」

娃娃希望日後能夠再獲金曲獎。（直播截圖）