金曲獎2020︱王若琳奪國語專輯　評審主席回應負評：超出翻唱更難

第31屆金曲獎今晚（3/10）在台北流行音樂中心舉行，王若琳擊敗魏如萱、鄧紫棋等，憑《愛的呼喚》拿下最佳國語專輯奬。不過賽果卻引來網民批評，皆因這張專輯中，國語歌曲比例只占一半，且皆是翻唱，認為評審的決定有失公允。

王若琳拿下最佳國語專輯獎，賽果惹來不少樂迷批評。（直播截圖）

面對樂迷質疑和負評，評審主席陳鎮川接受台灣媒體訪問時表示：「製作好就好，雖是翻唱歌，但超出翻唱更難，標準拉在同線上，王若琳出人意表的歌曲，評審都不希望稱為翻唱專輯，精緻度很好。」

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陳鎮川認為王若琳《愛的呼喚》超出翻唱水準。（直播截圖）

年度專輯獎方面，今屆由原住民語歌手阿爆憑《母親的舌頭》贏得。她雖然失落最佳原住民歌手獎，但她不只憑專輯同時贏得最佳原住民語專輯獎，更藉專輯內一曲《Thank You 感謝》拿下年度歌曲獎，以3獎成為大贏家。

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