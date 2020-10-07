JUDE為大熱《零分》寫續集　與周柏豪再續前緣：想一起寫歌好耐！

JUDE（曾若華）今年推出《零分》深受歡迎， MV今日（7/10）在YouTube突破一百萬點擊率，可見作品深受歡迎。她最近發布新作《十分·錯》，為前作加上結局。JUDE接受《香港01》訪問時指，兩首歌的故事皆以自身經歷出發：「《零分》（主角）係不停畀人（伴侶）踩，但係喺《十分·錯》就知道自己一直畀人鬧，對方覺得你唔啱，但係你已經有少少麻木，最後選擇離開呢段感情。」

JUDE最近發布新作《十分·錯》，為前作加上結局。（JUDE Instagram圖片）

MV中JUDE愛上由《全民造星II》亞軍張天賦（MC）飾演的男主角，其壞男孩形象令觀眾又愛又恨，她坦言過往會被這類型的男生吸引：「以前都會相信『男人不壞，女人不愛』，細個真係會比較鍾意壞男孩嘅形象，但係之後成熟咗，（愛情上）就會好想穩定，希望自己唔會再遇到一啲唔好嘅男人。」

JUDE希望藉《十分·錯》分享過往經歷，能幫助自己走出情傷：「可能其他人會畫一幅畫或者寫日記，但係我會喺訪問嘅時候分享嗰個故事，或者喺歌度寫低故事，甚至喺MV拍埋個畫面出嚟。記錄咗件事，你可以分享畀全世界嘅人睇，大家會分享到呢種痛，自己都會放得低。」

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繼6年前初出道時的《天下大亂之密室謀殺事件》後，再與昔日同門師兄周柏豪在音樂上合作，JUDE直言期待已久：「其實我哋都識咗一段時間，一齊拍過微電影，又互相幫大家拍MV，但係一直以來都未試過一齊寫一首歌。其實真係講咗好耐話想一起寫歌，因為大家都會寫自己嘅歌，依家終於都有機會。」在疫情下，二人工作量減少，因此有更多時間交流意見，最終促成這次合作。

JUDE在《十分·錯》與周柏豪在音樂上再續前緣。（資料圖片）

加上音樂人徐浩，今次《十分·錯》作曲團隊由3人組成。雖然創作歌曲時要同時消化所有人意見，但JUDE透露新歌只花一個下午就寫好，認為過程十分順利：「周柏豪同徐浩都係好有經驗嘅作曲家，我都會聽佢哋嘅意見，但係我覺得大家都需要一定嘅默契先可以咁快完成到一首歌。」