AGA入圍EMA大中華區最受歡迎藝人　越級挑戰金曲獎歌后魏如萱

2020年MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮（EMA）日前公布入圍名單，在「大中華區最受歡迎藝人」中，唱作歌手AGA（江海迦）及新鮮出爐的金曲獎歌后魏如萱（娃娃）雙雙入圍，與內地的許魏洲、馮提莫及男圑RISE競逐獎項。

AGA、魏如萱、許魏洲、馮提莫及男圑RISE入圍今年MTV EMA「大中華區最受歡迎藝人」。（網頁截圖）

AGA得知消息後十分驚喜，並指：「2020年是艱難的一年，在年初沒有了第一次開紅館騷的機會，但年尾能夠第一次入圍在香港以外地方的頒獎禮，是對自己的提醒，要繼續努力。知道消息後難以置信，我第一時間通知了公司同事，因為想同他們確認一下這件事。之後通知了爸爸媽媽分享這個喜訊，我最想特別多謝家人和監製舒文。能夠入圍我非常之開心，已經是我事業裏踏出了很大的一步，將我的音樂帶去那麼遠的地方，我自己非常之感恩。」

AGA感慨2020年是艱難的一年，雖然在年初失去第一次開紅館騷的機會，但在年尾能夠第一次入圍在香港以外地方的頒獎禮。（資料圖片）

樂迷在頒獎禮官網投票同時，亦可看到AGA其中一首大熱作品《Wonderful U》的MV，這首四年前的英文Demo作品，在網上累積點擊率達一億，單單在抖音平台總播放量已超過一千萬次。她在Instagram坦言入圍獎項令她相當感動，提到這首Demo時亦指：「《Wonderful U》本是一首係睡房錄的Demo，卻帶我到最遠的地方，大概提醒初心的重要。這一次也要謝謝自己沒有放棄，也感謝喜歡我音樂的你們。」

談到今次要硬撼娃娃，AGA亦變身小粉絲：「魏如萱是我很喜歡的創作歌手，好喜歡她的作品，在入圍名單裏竟然看見自己的名字與她在同一個提名裏出現，好開心！」