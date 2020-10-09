張國榮3首重新編曲經典作面世　再有遺珠錄音聲帶曝光

「哥哥」張國榮於1999年簽約環球唱片，先後推出《左右手》、《路過蜻蜓》、《大熱》等經典金曲。而環球唱片公司近日繼續籌備專輯《REVISIT》，重製哥哥生前於環球年代推出的作品。繼在上月12日推出《春夏秋冬A Balloon’s Journey》，紀念哥哥64歲冥壽後，今日（9/10）再有3首哥哥經重新改編的經典作面世。

這3首歌分別是《路過蜻蜓》、《寂寞有害》及《我》，其中前者由陳曉娟作曲，新版《路過蜻蜓Piano in the Attic》編曲部份就交由音樂人唐奕聰（Gary）操刀。Gary希望新編曲能呈現出親切的感覺，亦讓哥哥的聲音更為突出。

C.Y.Kong（右）透露，《寂寞有害》將用上哥哥錄音時沒有用上的高音聲帶。（影片截圖）

而《寂寞有害》就是由哥哥親自作曲，至於全新版本《寂寞有害Ancient Boutique》編曲重任，交由Gary負責，他透露為歌曲帶來不一樣的全新曲風，想呈現紙醉金迷過後的一種浪漫凄美。另一位編曲人C.Y.Kong則透露了當時哥哥錄音的一個小秘密：「當時錄音時，在中間音樂部份，哥哥共唱了一段高音和低音的，後來Mixing時未有用到高音聲帶，今次便可再用上。」至於C.Y. Kong今次重編哥哥的經典《我（永遠都愛）The Reprise》，正是以經典作品《我》的國語版改編而成。

點擊圖輯，重溫哥哥舞台經典造型：