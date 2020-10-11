流行經典50年︱許文軒翻唱關淑怡金曲壓力大：冇咩人唱得好過佢！

轉眼播足超過3年半的無綫長壽音樂節目《流行經典50年》，現在逢周日晚都會跟ViuTV的同類節目《Chill Club》正面對撼，由於頻道受眾影響節目定位，後者明顯主攻年輕網民，出席的歌手多數唱新派台歌，反觀前者則主打昔日情懷、集體回憶，每集都會有特定主題，讓獲邀出席的嘉賓獻唱懷舊金曲。 今晚（11/10）播出的新一集《流行經典50年》，主題是「1990年度十大勁歌金曲總選」得獎歌曲，曾經參加過歌唱比賽的「無綫娛樂新聞台」主播許文軒（Edmond）是其中一位嘉賓，獻唱其偶像關淑怡（Shirley）30年前推出的經典金曲《愛恨纏綿》，Edmond直言演繹難度極高，「收到通知要唱呢首歌嘅時候，又好驚喜亦好頭痕！」 撰文：游大東

曾經參加歌唱比賽的「無綫娛樂新聞台」主播許文軒，第二次獲邀出席《流行經典50年》獻唱金曲。（受訪者提供）

Edmond坦言自己一直都很鍾意聽Shirley的歌曲，「佢係一位我好欣賞嘅歌手，特別鍾意佢把聲同獨一無二嘅風格！」他指今時今日，如果歌手想翻唱Shirley的作品，很多時都會選擇《難得有情人》、《一切也願意》、《繾綣星光下》等超級經典，《愛恨纏綿》算是相當「偏門」。

關淑怡是許文軒的偶像，二人曾經多次合照，Edmond更在對方面前大曬珍藏。（受訪者提供）

「首歌以前好Hit，而家其實冇乜人識，所以今次有機會翻唱都覺得有啲新鮮感，不過Shirley翻唱嘅功力好勁，加上呢首歌本身真係太過女人，『女歌男唱』更加係一件唔容易嘅事，更重要係，佢嘅其他作品，我根本就唔敢攞嚟翻唱，因為我覺得冇咩人可以唱得好過佢自己，佢唔止唱自己歌好，佢連翻唱都唱得好好。」

《愛恨纏綿》收錄於1990年推凡的廣東大碟《真情》。（網上圖片）

「像夢般飄來／你的熱愛自去自來／像烈火燒來／幽幽眼神似比火海」。細讀當年由向雪懷填寫的歌詞，由於當年獲選用為TVB劇集《回到未嫁時》（黎明、周海媚主演）的主題曲，理所當然以女性作為主視角，細訴歌者如何遇上一段感情後，瘋狂的投入其中，字裏行間散發「甜到漏」的感覺，這正正是考起Edmond的地方。「歌曲本身有種女仔角度嘅甜，男仔唱會感覺奇怪，所以事前同咗Band Leader阿Lam溝通過，將原本結仔R&B編曲有所更改，將開頭改用鋼琴，之後改成Pop Rock，咁就抹走女性化嘅感覺，令首歌變化會大啲，後段有型啲、陽光啲，我都幾鍾意依家新嘅編曲。」

1995年推出的《EX All Time Favourites》，是關淑怡其中一張廣為歌迷傳頌的廣東專輯。（網上圖片）

談到關淑怡的翻唱歌作品，當然要講1995年推出的《EX All Time Favourites》，乃當年香港樂壇相當罕見的全翻唱廣東大碟，推出時曾引起市場熱烈討論，並錄得15萬張銷量，又曾推出日本版、黑膠碟等約20個版本，多年來依然有價有市。鄧麗君的《忘記他》、梅豔芳的《夢伴》、張學友的《李香蘭》、甄楚倩的《深夜港灣》，在Shirley的演繹和全新編曲下，賦予舊作新生命。

原來這張唱片對Edmond甚有意義：「人生第一張儲錢買嘅CD就係呢張唱片 ，覺得佢翻唱嘅功力好勁，一來令到首歌好似變咗係佢自己嘅歌咁樣，甩走晒原本歌曲嘅味道，已變成佢自己獨有嘅風格，我覺得佢係開創咗翻唱歌曲嘅先河，裏面佢揀嘅歌更加令到我認識返之前嘅一啲作品，某程度上有啲傳承嘅作用。」