本週Jer住你｜Mr.成員親揭舊歌用陳奕迅命名：食緊麵嘅時候哼咗句

樂隊Mr.在11年前憑一曲《如果我是陳奕迅》，加上主音布志綸（Alan）唱腔似陳奕迅（Eason），因此聲名大噪，一年後更舉行生涯首個紅館演唱會《Mr. Everyone Concert 01》。低音結他手Dash（譚健文）在網台節目《本周Jer住你》中，與觀眾回憶當時的創作過程。

Mr. 低音結他手Dash和鼓手Tom（杜志烜）接受《本週Jer住你》訪問。（節目截圖）

Alan唱腔似陳奕迅。（資料圖片）

當時Dash為Eason作品《Life Goes On》填詞，某日錄音後他和Alan一起吃早餐，突然在腦海中閃出「如果我是陳奕迅」這句話：「其實首歌叫『如果我是陳奕迅』都幾好呀，反正個個都話『如果我係李嘉誠就好啦』。之後佢食緊麵嘅時候就哼咗句『如果我是陳奕迅』，我覺得幾好呀，輕輕快快、開開心心！」

原來Mr. 決定歌曲以陳奕迅命名，是希望公司能幫忙宣傳新歌。（節目截圖）

Dash解釋這首歌以Eason命名的原因時指，歌詞大意並非與陳奕迅有關，又笑指：「啲人會講『如果我係邊個邊個（名人）就好啦』，就係咁諗出嚟，最起碼用作『阿臣』個名，公司唔會拋低我哋唔理啩！點都會推一推（歌）啩！我淨係咁諗咋，起碼（Mr. ）都可以玩多一、兩年啩！」不過，Dash事後亦有詢問過Eason意見，待Eason點頭批准後才正式以《如果我是陳奕迅》命名。