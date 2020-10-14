Double Anson三度同步出歌　阿Jer《風靈物語》成同系列完美句號

人氣男子組合MIRROR三位成員盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）及柳應廷（Jer）繼早前同時推出新歌後，事隔兩個月，他們今日（14/10）第三次同步推出今年最後一首派台作品，分別是Anson Lo的《角落生物》、AK的《金星女孩》以及阿Jer的《風靈物語》。

三子將再次同步推出今年最後一首派台作品。（IG/ @mirror.weare）

AK曾在訪問中透露會將擅長的跳唱曲風留待第三首單曲中，有別於《特登》和《蝸牛》較為抒情的曲風，《金星女孩》果然如他所講走輕快路線，唱出這個來自金星的女孩。早兩首Solo歌都有MV女主角，今次的金星女孩又會由誰出演呢？阿Jer的《風靈物語》跟《水刑物語》以及《迴光物語》一樣以元素作為主題，他希望透過一系列有故事性的歌曲，幫助自己在樂壇上定位。唱功了得的阿Jer歌曲難度一次比一次高，《風靈物語》繼續由小克填詞，王雙駿編曲及監製，為「物語系列」劃上完美句號。阿Jer亦不負所望，以「物語系列」唱出不同階段的死亡，再次令聽眾跌入音樂的漩渦當中。

最令樂迷驚喜的相信是Anson Lo的《角落生物》，全因他的兩首派台作品《一所懸命》，《Burn Out》都是主打跳唱的快歌。今次他跳出Comfort Zone，推出第一首抒情慢歌。Anson Lo的三首個人作品各有特色，令樂迷看到多方面的他，先有跳唱的《一所懸命》、再到輕快R&B曲風的《Burn Out》，然後是典型情歌《角落生物》。粉絲們大感驚喜外，亦讚嘆他的進步：「唱功明顯下過苦功！」暫時官方只推出了Lyrics Version，鏡粉們就先期待一下正式MV的面世。

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