ONE PROMISE夥AK@MIRROR開線上音樂會　鼓手Anton改做觀眾養傷

樂隊ONE PROMISE昨晚（13/10）聯同組合MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）舉行線上音樂會，早前宣佈因手指骨枯而需要停止進行劇烈敲擊的鼓手Anton，這晚雖然未能在台上演出，但仍現身支持隊友。他坦言尚未習慣在台下做觀眾的日子：「喺台下面幫佢哋播拍子機嘅時候，自己隻手都想跟住節奏拍，但係都會忍住，用一個觀眾嘅身份欣賞佢哋嘅表演。希望我可以早日康復，可以快啲同佢哋喺台上表演。」

鼓手Anton（右二）宣布停工休養後首度現身。

談到早前《懷念晴朗的雨天》推出鋼琴版，結他手天衡坦言，當初只想到刪去敲擊部分後，會令歌曲弦樂部分較明顯，為樂迷帶來歌曲另一面。主音文迪笑言：「依家諗返都幾sad，好似上天一早畀咗啲提示我哋，話畀我聽Anton要停。不如你（Anton）今晚返去撳返個鼓聲出嚟，咁你就冇事㗎啦！」

ONE PROMISE今次與AK合作搞線上音樂會。

AK和ONE PROMISE在早前合作拍攝翻唱歌放在網上宣傳而互相認識，他們認為第一次正式合作就覺得好有火花。而今次是第二次合作，他們在線上音樂會分別唱了《懷念晴朗的雨天》、《寂寞的怪獸》、《蝸牛》、《想見你》和《隔離》，大家夾得很有默契，期待下一次可以在有現場觀眾情況下再一起演出。