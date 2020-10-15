楊千嬅新歌再次挑戰搖滾曲風　勉勵樂迷好好活著：你有你的經典

今年出道25周年的楊千嬅，除將推出個人紀錄片《楊千嬅 I． II ．III MY STORY》外，今日（15/10）亦發布全新廣東作品《現在就是最後的意願》。新歌由樂隊Supper Moment主音Sunny（陳仕燊）作曲、填詞，歌名中的意願是指要好好活著，千嬅希望透過新歌告訴樂迷要好好和自己相處和對話，困難才能迎刃而解。

這次亦是繼2018年6月《搖滾之母》後，再次挑戰搖滾曲風，雖然有不少網民聽出千嬅重拾熱情，有種熱血青年的感覺，但亦有網民指這類型曲風並不適合千嬅，認為音樂背景過於嘈雜。其實《現在》和《搖滾之母》都並非千嬅經常演繹的音樂風格，未必每位歌迷都能接受，但相比繼續唱情歌，千嬅樂於挑戰新曲風，絕對能為樂迷帶來新鮮感。

《現在就是最後的意願》由Supper Moment主音Sunny作曲及填詞。（資料圖片）

《現在》的MV與前作一樣，都是以動畫製作。不過今次卻惹來網民負評，認為畫面過於眼花繚亂，加上MV中只有卡通人物行走的畫面，覺得設計上毫無故事性。其實動畫整體上能呼應歌詞，一開始畫面上有一個年輕少女在走路，唱到「當天的你難過」時，少女果然掩面痛哭，其後在「輾轉間已大個」和「今天的你常駐／醫院中那輪椅」時，畫面中的少女依次變為成年女性和婆婆，若然細味歌詞大意，就能發現MV內簡單的動畫，其實暗藏玄機。