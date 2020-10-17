中國新說唱3｜張靚穎隊唯一Rapper　參賽歌重提4年前與節目組罵戰

在部分說唱作品中，Rapper都會透過歌詞「Diss」指定對象，意指透過作品罵對方，表達心中不滿。一般Diss作品如得到大多數聽眾歡呼就算成功，如果連Diss的對象聽後都點頭認同，這首歌就非聽不可。在今集《中國新說唱3》中，張靚穎廠牌唯一Rapper GALI避免「滅團」，決定表演《珍珠幻象》。其實這首歌源於4年前GALI參加《中國有嘻哈》海選時的不愉快經歷。

GALI直言這首正是四年前為節目寫的歌。（節目截圖）

據歌詞所述，當年GALI只用不足30秒時間，就從吳亦凡手中取得象徵晉級名額的金鏈，但當年節目組卻以「金鏈發放數量超過限制」為理由，沒收多位選手金鏈，而GALI正是其中之一。因此，他以一曲《Illusion Freestyle》，對《中國有嘻哈》發出Diss。GALI在《珍珠幻象》只是稍微改動這首歌的歌詞，但內容依然表達對節目過於殘酷，及部分規則的不滿。

當年GALI在《中國有嘻哈》海選時，只用不足30秒時間，就從吳亦凡手中取得金鏈。但後來節目發生沒收金鏈事件，令受牽連的GALI相當不滿。（資料圖片）

Diss獲總導演認同 節目中足本播出

根據以往做法，如果選手唱Diss節目的歌詞，或會被節目組剪得只剩幾秒鏡頭，但《珍珠幻象》之所以能在節目完整播出，甚至成為預告內容，原來這首歌早已深得總導演車澈認同。他在公布比賽結果前亦回應這首歌的Diss，他說：「在籌備這輪比賽過程當中，導演打電話給我說『GALI想唱那首Diss！』我說唱！這個確實是在2017年我聽到的Diss裏面，我最喜歡的一首，所以證明Diss是可以被我們看到的。」

面對GALI透過作品表達對節目的不滿，車澈亦公開回應：「節目組永遠不是你們的敵人，『叢林法則』也不是用來讓這個賽制顯得更殘酷的終極目的。其實這個世界上最殘酷的一定不是節目組，是那些打開你的音樂，然後默不作聲關掉的人。」

總監製車澈公開回應GALI對節目組不滿。（直播截圖）

他又解釋為何會找不同類別的觀眾投票：「我們找過各種各樣，跟Hip-Hop有關係、沒關係的人投票，因為你們離開這個節目以後，在市場上發的歌，就是有各種各樣，聽得懂的、聽不懂的，甚至完全不知道你是誰的人。所以我們的敵人永遠不是彼此，而是關掉你們音樂的人。」最後他亦擊敗對手AnsrJ，成功晉級最後五強。