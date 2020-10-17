楊千嬅紀錄片素顏上陣　無懼形象崩壞：比之前偷影到嘅樣算小事！

楊千嬅今日（17/10）現身數碼港，出席其紀錄片《楊千嬅I.II.III MY STORY》首映禮，老公丁子高、父母及圈中好友都有現身捧場。片中不但記錄入行25年來的點滴，更請到陳奕迅、吳彥祖、梁漢文等好友，大談與自己相處的時光。她坦言第一次看到製成品時相當感動：「原來一路以嚟朋友對我嘅睇法係咁，我有事嘅時候佢哋都會義無反顧咁支持我，同我傾偈。睇返自己人生，雖然（紀錄片）得105分鐘，但係嗰度就等於25年。我喊咗一盒紙巾，原因係開心同感動，以前媒體寫啲唔好嘅嘢，經歷咗啲好同唔好嘅嘢，原來你回頭望返，所有嘢都係咁珍貴。」

《楊千嬅I.II.III MY STORY》今日舉行首映禮，好友王雙駿（左）及今次紀錄片的導演Jason（右）有到場支持。（葉志明攝）

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千嬅透露今次部分畫面將會以素顏示人，其中一幕是在整理倉庫時的樣貌，令丁子高忍不住叫她整理好容貌，直言：「我第一次聽到老公叫我執執個樣！」被問到今次素顏拍紀錄片，會否擔心形象崩壞，她坦言：「冇呀，比過去25年偷影到我嘅樣，呢啲其實好小事啫。冇所謂啦，生活係好真實，唔好太離譜就得。」

透過紀錄片，千嬅在朋友口中得知自己缺點：「原來我喺咩年紀同階段都係咁冇厘搭霎，呢樣嘢一直跟住自己。人嘅智慧係有成長嘅，就係保持住都係冇厘搭霎。（成日都已讀不回？）我係已讀不回，但係會去做嘛，呢樣嘢先恐怖。我都會突然間半夜三更好掛住佢哋，會打電話打畀佢哋。」