楊千嬅落實12月舉辦演唱會　唔怕杯葛：會理性處理情緒

自年初爆發新冠肺炎（COVID-19）起，幾乎所有歌手的公開演出都被迫取消或者延期，不過最近有傳楊千嬅成功爭取今年12月紅館檔期，並無懼冬天爆發第四波疫情的風險，按計劃於12月中舉行個唱。她今日現身數碼港出席紀錄片首映禮時證實消息屬實，並打算將演唱會歌酬捐到母親的抉擇，而部分收入亦會捐到演出業協會。

千嬅在紀錄片發布會上證實，坊間傳12月舉行演唱會的消息屬實。（葉志明攝）

千嬅表示，早在兩年前已經籌備在年底於紅館舉行演唱會，並在一年前入紙申請。她指：「到依家成隊人已經做緊嘢，有晒流程同舞台設計，將會係一個全新嘅演出。因為呢度（香港）係我嘅出生地同出道嘅地方，所以我好希望帶住自己嘅演出經驗，再喺呢個出道25年嘅時候呈現一個更好嘅演出畀大家，回報大家嘅支持。」

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她在受訪時表示，希望今次能給予同行一個目標，保持積極心態及對短期內復工持樂觀態度。不過，疫情或許有第四波爆發，千嬅坦言要以觀眾健康為首，被問到對如期舉行有多大信心時，她坦言：「我唔知呀，交畀個天啦！但係我哋到時會因應情況，已經準備好有Plan B，未必係一個現場演出，可能係一個網上演唱會，暫時未知實際會係點。點都好啦，希望大家支持。」被問到會否擔心網民杯葛演唱會，她坦言現在會理性處理情緒，不會詮釋其他人的言論，又指很難滿足每一個人。