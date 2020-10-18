李克勤成為首位擁有五台冠軍歌的登頂男歌手：疫情多咗時間做唱片

李克勤近日推出全新廣東歌《為食熊貓》，歌曲由徐沛昕作曲，陳耀森及KW朱敏希填詞，蘇道哲編曲，馮翰銘監製，製作班底都是年輕一輩的音樂人。而年輕人負責，今次克勤決定與新力軍合作，原來要從2005年度《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》說起。

李克勤決定今次MV與年輕人合作。

當年李克勤奪得「叱咤樂壇男歌手」銅獎，他在台上發表得獎感受時指，自己一直深受年長歌迷所愛，作品或難迎合903以年輕人為主的市場，又以西裝比喻自己的歌：「903好似一間年輕人嘅時裝店，而李克勤就賣西裝，你哋會發覺呢啲西裝好少會喺呢間舖頭賣，而呢間舖頭又好少向西裝舖攞貨。但係後生仔有時都要一件西裝旁吓身嘅，所以我呢幾年搵咗好多年輕嘅設計師，幫我搞下套西裝，終於都有西裝賣。」

李克勤在2005年度《叱咤》發表「西裝論」。 (黃國立攝)

這番經典的「西裝論」，亦成為克勤今次與年輕班底合作的起源。他表示：「我喺幾年前嘅一個頒獎典禮上，講咗個『西裝論』，用西裝比喻自己歌曲風格。我嘅歌係走西裝嘅成熟路線，但喺所有牌子當中其實係有啲young line。今次呢隻歌可以話係呢隻唱片入面嘅young line。所以會見到隻歌搵咗一班年青嘅製作班底，作曲、填詞、監製，成個歌曲編排都係比較走年輕嘅路線。」《為食熊貓》講述一對情侶因為疫情關係，大家不能外出見面，連約會吃飯也不能，只能靠叫外賣、隔着熒光幕談情。

除此之外，克勤今年首支派台的廣東歌《格林童話》獲得五台冠軍，成為首位擁有五台冠軍歌的登頂男歌手，克勤表示十分開心：「因為今次疫情關係，其實今年留喺香港嘅時間多好多，所以多咗好多時間做唱片，比起之前做唱片嘅時間多咗好多，擺喺呢隻唱片嘅時間同心機相對都好大，攞到五台冠軍好開心。」