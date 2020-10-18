【中國新說唱3】李佳隆唔做情歌王子　新作反擊鍵盤戰士12個指控

在今屆《中國新說唱》中，李佳隆在導師吳亦凡指導下活用auto-tone，至今一直被認定為冠軍Rapper大熱人選。上場《新說唱》以情歌為主題，沒有Rapper敢挑戰李佳隆，因為《星球墜落》不但是他的成名作，亦是節目一直以來傳唱度最高的說唱情歌。不過自上集因選手避戰而晉級的他，賽前就收到不少網民批評聲音，於是決定透過新歌逐一反擊。

李佳隆新歌《聽懂沒2.0》，歌詞直接表達對鍵盤戰士的不滿。（節目截圖）

李佳隆在今集比賽中唱的《聽懂沒2.0》，歌詞表達出自己對網民評擊的不滿，他坦言：「我相信很多人應該跟我是感同身受的，不管你做得多好，同樣還是會有人站在你的對立面，所以我想讓大家堅持做自己想要做的事情。」他在一開始不再玩auto-tune，以行動向網民證明自己不用電音也能帶動全場氣氛。歌詞中他不但逐一回應自己唱方言、玩電音等意見，更會為戰友BrAnTB白景屹、GALI和SABER發聲，甚至替GAI、張靚穎、吳亦凡和潘瑋柏抱不平，難怪GAI及其東風廠牌選手聽的時候相當激動。

GAI的「東風廠牌」非常喜歡李佳隆這場的表演。（節目截圖）

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